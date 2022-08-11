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ЧМ по футболу 2022 года в Катаре начнётся на день раньше

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Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердило, что матч-открытие чемпионата мира 2022 года в Катаре был перенесён.

Игра между сборными Катара и Эквадора состоится на день раньше — 20 ноября, сообщает пресс-служба ФИФА.

Перенесённая встреча пройдёт в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт». Игра начнётся в 19:00 мск.

Групповой турнир мирового первенства продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) отреагировал на новость о возможном переносе даты начала чемпионата мира 2022 года в Катаре с 21 на 20 ноября.

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