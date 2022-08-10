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Колосков отреагировал на возможный перенос даты начала ЧМ-2022 в Катаре

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) отреагировал на новость о возможном переносе даты начала чемпионата мира 2022 года в Катаре с 21 на 20 ноября.
Колосков отреагировал на возможный перенос даты начала ЧМ-2022 в Катаре
  • AFP
  • © MUSTAFA ABUMUNES

«Ничего критического в этом не вижу. Решили перенести открытие чемпионата мира на воскресенье. Может быть, это связано с аудиторией, которая посмотрит данный матч в воскресенье», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что для России эта новость не имеет значения.

Напомним, что ФИФА отстранила сборную России от стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. УЕФА же не допустил российские команды до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2022/23.

Чемпионат мира должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что в ФИФА задумались о переносе даты начала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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