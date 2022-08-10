Marca: ФИФА может перенести дату начала чемпионата мира в Катаре с 21 на 20 ноября

В Международной федерации футбола (ФИФА) задумались о переносе даты начала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В федерации обсуждается возможность переноса матча между Катаром и Эквадором с 21 на 20 ноября, сообщает Marca.

Это решение связано с тем, что команда — хозяйка турнира должна открывать чемпионат, однако в нынешнем расписании первыми идут матчи Нидерланды — Сенегал и Англия — Иран.

Решение должно быть принято исключительно по итогам голосования. В процедуре принимают участие президент ФИФА Джанни Инфантино и главы футбольных конфедераций.

Напомним, что ФИФА отстранила сборную России от стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. УЕФА же не допустил российские команды до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2022/23.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что полузащитник Поль Погба примет участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, несмотря на травму.