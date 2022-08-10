военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Marca: ФИФА может перенести дату начала чемпионата мира в Катаре с 21 на 20 ноября

Короткая ссылка
В Международной федерации футбола (ФИФА) задумались о переносе даты начала чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Marca: ФИФА может перенести дату начала чемпионата мира в Катаре с 21 на 20 ноября
  • AFP

В федерации обсуждается возможность переноса матча между Катаром и Эквадором с 21 на 20 ноября, сообщает Marca.

Это решение связано с тем, что команда — хозяйка турнира должна открывать чемпионат, однако в нынешнем расписании первыми идут матчи Нидерланды — Сенегал и Англия — Иран.

Решение должно быть принято исключительно по итогам голосования. В процедуре принимают участие президент ФИФА Джанни Инфантино и главы футбольных конфедераций.

Напомним, что ФИФА отстранила сборную России от стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. УЕФА же не допустил российские команды до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2022/23.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что полузащитник Поль Погба примет участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, несмотря на травму.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить