Дешам уверен, что Погба восстановится к ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что полузащитник Поль Погба примет участие на чемпионате мира 2022 года в Катаре, несмотря на травму.

«Его участие в чемпионате мира не подлежит сомнению», — цитирует Дешама Le Parisien.

24 июля 29-летний футболист получил повреждение во время тренировки команды на сборах в США. Француз покинул тренировочное поле при помощи ассистентов главного тренера бьянконери Массимилиано Аллегри.

Погба отказался от операции ради участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо продолжит карьеру в чемпионате Франции.