Источник: полузащитник «Ювентуса» Рабьо может продолжить карьеру в «Монако»

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Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо продолжит карьеру в чемпионате Франции.
Источник: полузащитник «Ювентуса» Рабьо может продолжить карьеру в «Монако»
  • Gettyimages.ru

Окружение полузащитника «Ювентуса» контактирует с представителями «Монако», обсуждая возможный переход хавбека, сообщает Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Футболист присоединился к «Ювентусу» в 2019 году. За итальянский клуб Рабьо провёл 129 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Депая.

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