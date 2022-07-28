Источник: полузащитник «Ювентуса» Рабьо может продолжить карьеру в «Монако»

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Окружение полузащитника «Ювентуса» контактирует с представителями «Монако», обсуждая возможный переход хавбека, сообщает Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Футболист присоединился к «Ювентусу» в 2019 году. За итальянский клуб Рабьо провёл 129 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Депая.