Wirtualna Polska: Запад ценит сговорчивых партнёров, а Путин понимает лишь язык силы Отравление бывшего российского шпиона на территории Великобритании — скандальное событие и не только, пишет польский журналист Петр Соколовский. По его мнению, Путин «играет» не против одной страны, а бросает вызов целому ЕС и всей цивилизации Запада. И в этом плане жёсткая реакция Лондона вполне оправдана. Ведь Путин понимает лишь язык силы. И Европе не надо бояться говорить с ним на этом языке. 16 марта 2018 Wirtualna Polska

Wirtualna Polska: антироссийская Польша воплощает самые смелые мечты Кремля Хаос в Европе нужен России, чтобы ослабить доверие к западным демократиям среди их собственных граждан, а также разбить единство сплочённой Европы на её восточном фланге, пишет польский журналист Якуб Маймурек. Это предоставит возможность вернуться России на большую шахматную доску, а нынешнее правительство Польши ей в этом последовательно помогает, уверяет он на портале Wirtualna Polska. 26 февраля 2018 Wirtualna Polska

WP: российских «Искандеров» рядом с польской границей боится весь мир В мире принято считать Россию технически отсталой страной. Однако размещение «Искандеров» в Калининградской области, разработки новых систем ПВО и модернизация существующих вызывают серьёзное беспокойство Запада, пишет Wirtualna Polska. 11 февраля 2018 Wirtualna Polska

Польский политик: украинцы хвалят Бандеру и живут за счёт поляков Материал украинского телевидения о чествовании дивизии СС «Галичина», которая во время Второй мировой войны убивала поляков, возмутил польского политика Павла Кукиза. Он потребовал не закрывать глаза на действия Киева лишь потому, что тот противостоит Москве. 7 ноября 2017 Wirtualna Polska

Россия напугала журналистов Wirtualna Polska «инцидентом» с ракетами В Министерстве обороны России проинформировали об успешных учебных пусках четырёх межконтинентальных баллистических ракет в рамках учений по проверке систем управления стратегическими ядерными силами. Новость не осталась незамеченной в Польше — издание Wirtualna Polska даже назвало её «инцидентом». 27 октября 2017 Wirtualna Polska

Глава МИД Польши: чем дольше Россия удерживает обломки Ту-154, тем больше подозрений Российская сторона отказывается сотрудничать по делу смоленской катастрофы, не говоря уже о возврате обломков, аргументируя это тем, что следствие не окончено. По мнению главы МИД Польши Витольда Ващиковского, это лишь отговорка. Политик уверен: чем дольше затягивается следствие, тем больше к нему вопросов, пишет Wirtualna Polska. 30 сентября 2017 Wirtualna Polska

Wirtualna Polska: Петров спас от ядерной войны мир, который о нём забыл Полковник Станислав Петров — человек, в 1983 году предотвративший ядерную войну, — скончался в мае этого года у себя дома во Фрязине, пишет Wirtualna Polska. СМИ сообщили об этом только сейчас, потому что Петров не любил огласки, да и власти предпочитали замалчивать эту историю, которая по сути компрометировала советские технологии. 19 сентября 2017 Wirtualna Polska

Замминистра обороны Польши: Россия и Белоруссия учатся нападать, а не обороняться Российско-белорусские учения «Запад-2017» вызывают у замминистра обороны Польши «много вопросов». По его мнению, пишет Wirtualna Polska, манёвры будут носить нападающий, а не оборонительный характер, и это «вызывает опасения». 15 сентября 2017 Wirtualna Polska

Wirtualna Polska: в украинском конфликте Путин пытается выглядеть «отцом мира» За предложением Владимира Путина прибегнуть к помощи миротворческой миссии под наблюдением «голубых касок» ООН в Донбассе может быть личный расчёт, считает Wirtualna Polska. Во-первых, это попытка привлечь к разрешению конфликта Китай и США, а во-вторых — способ выступить в роли «отца мира», пишет польское издание. 10 сентября 2017 Wirtualna Polska

Wirtualna Polska: череда смертей российских дипломатов заставляет задуматься Посол РФ в Судане Миргаяс Ширинский стал восьмым дипломатом, умершим на своём посту с ноября прошлого года, сообщает Wirtualna Polska. Польский сайт считает это странным, однако эксперты призывают не делать поспешных выводов, ведь российское дипломатическое ведомство очень большое и счёт работников в нём идёт на тысячи. 26 августа 2017 Wirtualna Polska