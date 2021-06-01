Польский эксперт: пора пересмотреть отношения с США — они игнорируют наши военные интересы

Сегодня США, впрочем как и НАТО, не находятся в лучшей форме, поэтому им сложно будет сообща ответить на гибридные операции россиян в ходе войны нового поколения, уверен польский эксперт Яцек Бартощяк. В беседе с Radio WNET он открыто говорит, что Варшаве стоит изменить старое мышление и реформировать свою оборонную систему, ведь на Вашингтон в этом вопросе в будущем ей рассчитывать уж точно не стоит.