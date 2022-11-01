«Дискуссионный клуб, а не оборонный альянс»: экс-глава Минобороны Польши дал определение НАТО

Франция и Германия оказывают Украине столь скромную помощь не из жадности, отсутствия денег или возможностей, а потому, что не хотят, чтобы Киев победил, уверен экс-министр национальной обороны Польши Ян Парис. В беседе с Radio WNET он объясняет, что в реальности они разделяют отличную от «официальной» натовской политическую концепцию, в которой им нужны сильная Россия и слабые США. Поэтому высокопарные заявления в альянсе не подкрепляются действиями.

«Я думаю, что в течение этих 250 дней мы узнали, что Североатлантический альянс — это тот альянс, немного напоминающий дискуссионный клуб, в котором к общим действиям приступают страны, лишь заинтересованные в них. Короче говоря, в альянсе нет полного единства. Единство имеет место на вербальном уровне, когда нужно подписывать высокопарные заявления об общей позиции», — заявил бывший министр национальной обороны Польши Ян Парис.

В интервью Radio WNET он объяснил, что в реальности, когда дело касается практической политики, политических действий, каждая сторона принимает решения в индивидуальном порядке. Следовательно, можно сказать, что такие страны, как США, Великобритания или Польша, оказывают Украине очень серьёзную помощь в соответствии со своими возможностями. Одновременно другие богатые страны — Франция и Германия — помогают символически и совершенно непропорциональным в отношении своего потенциала образом. «И это лучше всего свидетельствует о том, что за словами об общей позиции не следуют действия, то есть практика противоречит словам некоторых политиков, таких как господин Макрон или канцлер Германии Шольц…» — подчеркнул он.

По словам бывшего министра, причина скромной помощи Франции и Германии в адрес Украины не в том, что у них нет денег, возможностей или что они жадные. Он поясняет, что у обеих стран сильно развита оборонная промышленность, большие объёмы экспорта которой идут на весь мир. Такое положение дел говорит о том, что лидеры в этих странах просто-напросто разделяют иную политическую концепцию. «Они не стремятся к защите Украины, им не нужен успех Украины. Им не нужно, чтобы Россия проиграла», — подчеркнул он.

В беседе Парис объяснил, что Франция и Германия преследуют другие цели. Макрон хочет добиться стратегической автономии Европы от США, в то время как Шольц мечтает создать супергосударство под руководством Германии. По их замыслу, США должны ограничить своё влияние на территории Европы, стать более слабыми. Чтобы добиться такого положения дел, Парижу и Берлину никак не обойтись без более сильной Москвы. Следовательно, пассивная украинская политика этих столиц следует из расходящихся с альянсом целей.

Экс-министр также развеял спекуляции о том, что Россия оказалась слабой в военном плане. По его словам, она по прежнему ядерная держава с большим экономическим, промышленным и демографическим потенциалом, которая, по замыслу Франции и Германии, должна стать частью европейских структур системы безопасности. Они надеются на возвращение старых времён, чтобы вместе с Россией составить конкуренцию США и Китаю, потому что в одиночку это им не по силам.

В интервью бывший министр также напомнил, что после окончания холодной войны немецкая политика кардинально изменилась. И на смену тесной связи с США начался «роман» с кремлёвскими лидерами, который вылился в энергетический союз. Германия сделала свой выбор — и США поняли, что она больше не лояльный союзник.

В свою очередь, у Польши с учётом российских планов нет особого выбора. Она не может рассчитывать ни на своих соседей, ни на саму Россию, Франция расположена далеко, и её заботят только собственные интересы. Именно исходя из этого, Польша сделала ставку на военный, энергетический и экономический союз с США с перспективой на долгие поколения.