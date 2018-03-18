Paris Match
Paris Match: Депардье принял участие в выборах президента России
Французский актёр Жерар Депардье пришёл на избирательный участок в посольстве России в Париже, чтобы проголосовать за будущего президента России, сообщает Paris Match. Как отмечает издание, Депардье отказался отвечать на вопросы журналистов и не стал задерживаться на участке.
Paris Match: Россия обвинила США в «имитации» борьбы с ИГ
Российская армия, которая поддерживает правительственные войска в Сирии, обвинила США в том, что они «имитируют» борьбу с боевиками ИГ и только «осложняют» продвижение правительственных войск, сообщает Paris Match. Как отмечает издание, редкие удары коалиции США по ИГ в Ираке позволили боевикам продвинуться на восток Сирии, где армия Башара Асада освобождает провинцию Дэйр эз-Зор — последний оплот террористов.
Бельгийская журналистка рассказала, как почувствовала себя принцессой в России
Любовь к России у бельгийской журналистки Манон Массет проснулась ещё в детстве, когда эта страна предстала для неё родиной лучших в мире гимнастов. Массет рассказала изданию Paris Match о том, что Россия не способна оставить человека равнодушным. И пусть жизнь в «королевстве бюрократии» учит терпению, зато свидания похожи на сказку: кавалеры обращаются с девушками, словно с принцессами.
Paris Match: Россия вновь притягивает потомков белых эмигрантов
Хотя история в России по-прежнему остаётся «чувствительным» вопросом, многие потомки белых эмигрантов начинают возвращаться в страну и открывают там успешный бизнес. Не все из них говорят по-русски, однако они сохранили эмоциональные связи с Россией и разделяют её нынешние ценности, пишет Paris Match. В то же время они не спешат пока оформлять российское гражданство, отмечается в статье.
Paris Match: Россия намерена еще раз победить акционеров ЮКОСа в суде
Бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС собираются обжаловать решение Гаагского окружного суда, отменившего взыскание в 50 миллиардов долларов с России, сообщает Paris Match. Российская сторона ответит на эту апелляцию, «задействовав все правовые средства», и не позволит олигархам «выманить еще больше денег у российских налогоплательщиков».
Организатор нападения на худрука балета Большого театра освобожден по УДО
Бывший солист Большого театра Павел Дмитриченко, осужденный три года назад за организацию нападения на экс-худрука балета театра Сергея Филина, был освобожден по УДО, пишет Paris Match. Танцор планирует продолжить карьеру в балете и даже рассчитывает вернуться в Большой.
Экс-глава разведки Франции: Париж «промахнулся» и на Украине, и в Сирии
Проигнорировав данные собственных разведслужб и последовав заданным Вашингтоном курсом, французские политики совершили ряд серьезных ошибок и на Украине, и в Сирии, заявил в интервью Paris Match бывший директор по разведке Генерального директората внешней безопасности Франции Ален Жуийе. По мнению чиновника, одной из этих ошибок было принятие антироссийских санкций, которые в итоге серьезно навредили самой Франции.
Пирамида Хеопса окрасилась в цвета Франции, России и Ливана
Пирамида Хеопса в воскресенье окрасилась в цвета флагов Франции, России и Ливана, пишет Paris Match. По данным издания, акция была организована министерствами туризма и древностей Египта.
Каспаров: Экстрадиция казахского олигарха в Россию равносильна казни
Экс-гроссмейстер и правозащитник Гарри Каспаров заступился за казахского олигарха Мухтара Аблязова, который сейчас ожидает экстрадиции в Россию из Франции. В интервью Paris Match Каспаров заявил, что Россия находится вне закона, потому что ставит собственное законодательство выше ЕСПЧ. Также он намекнул, что Франция приняла такое решение из личных меркантильных интересов, забыв о своей чести.
Французский переговорщик по «Мистралям» попался на незнании контракта
Назначенный Франсуа Олландом ответственный за переговоры с Россией по поводу «Мистралей» Луи Готье оказался даже не знаком с деталями контракта, пишет Paris Match. Поведение Франции противоречит ее обещаниям, что раздражает Россию и может прямо сказаться на сумме требуемых выплат, полагает издание.
«Душевный алкоголизм» помог французам повторить путь Наполеона
Совершив путешествие в Россию по следам наполеоновской армии, Сильвен Тессон и Седрик Гра прониклись к этой стране искренней любовью. Больше всего в России их привлекает язык, необъятная дикая природа, готовность русских прийти на помощь и их «душевный алкоголизм», то есть широта во всем. О наиболее ярких моментах своего путешествия они рассказали в интервью Paris Match.