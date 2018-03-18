Paris Match: Депардье принял участие в выборах президента России Французский актёр Жерар Депардье пришёл на избирательный участок в посольстве России в Париже, чтобы проголосовать за будущего президента России, сообщает Paris Match. Как отмечает издание, Депардье отказался отвечать на вопросы журналистов и не стал задерживаться на участке. 18 марта 2018 Paris Match

Paris Match: Россия обвинила США в «имитации» борьбы с ИГ Российская армия, которая поддерживает правительственные войска в Сирии, обвинила США в том, что они «имитируют» борьбу с боевиками ИГ и только «осложняют» продвижение правительственных войск, сообщает Paris Match. Как отмечает издание, редкие удары коалиции США по ИГ в Ираке позволили боевикам продвинуться на восток Сирии, где армия Башара Асада освобождает провинцию Дэйр эз-Зор — последний оплот террористов. 10 октября 2017 Paris Match

Бельгийская журналистка рассказала, как почувствовала себя принцессой в России Любовь к России у бельгийской журналистки Манон Массет проснулась ещё в детстве, когда эта страна предстала для неё родиной лучших в мире гимнастов. Массет рассказала изданию Paris Match о том, что Россия не способна оставить человека равнодушным. И пусть жизнь в «королевстве бюрократии» учит терпению, зато свидания похожи на сказку: кавалеры обращаются с девушками, словно с принцессами. 9 октября 2017 Paris Match

Paris Match: Россия вновь притягивает потомков белых эмигрантов Хотя история в России по-прежнему остаётся «чувствительным» вопросом, многие потомки белых эмигрантов начинают возвращаться в страну и открывают там успешный бизнес. Не все из них говорят по-русски, однако они сохранили эмоциональные связи с Россией и разделяют её нынешние ценности, пишет Paris Match. В то же время они не спешат пока оформлять российское гражданство, отмечается в статье. 15 марта 2017 Paris Match

Paris Match: Россия намерена еще раз победить акционеров ЮКОСа в суде Бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС собираются обжаловать решение Гаагского окружного суда, отменившего взыскание в 50 миллиардов долларов с России, сообщает Paris Match. Российская сторона ответит на эту апелляцию, «задействовав все правовые средства», и не позволит олигархам «выманить еще больше денег у российских налогоплательщиков». 20 июля 2016 Paris Match

Организатор нападения на худрука балета Большого театра освобожден по УДО Бывший солист Большого театра Павел Дмитриченко, осужденный три года назад за организацию нападения на экс-худрука балета театра Сергея Филина, был освобожден по УДО, пишет Paris Match. Танцор планирует продолжить карьеру в балете и даже рассчитывает вернуться в Большой. 2 июня 2016 Paris Match

Экс-глава разведки Франции: Париж «промахнулся» и на Украине, и в Сирии Проигнорировав данные собственных разведслужб и последовав заданным Вашингтоном курсом, французские политики совершили ряд серьезных ошибок и на Украине, и в Сирии, заявил в интервью Paris Match бывший директор по разведке Генерального директората внешней безопасности Франции Ален Жуийе. По мнению чиновника, одной из этих ошибок было принятие антироссийских санкций, которые в итоге серьезно навредили самой Франции. 7 мая 2016 Paris Match

Пирамида Хеопса окрасилась в цвета Франции, России и Ливана Пирамида Хеопса в воскресенье окрасилась в цвета флагов Франции, России и Ливана, пишет Paris Match. По данным издания, акция была организована министерствами туризма и древностей Египта. 16 ноября 2015 Paris Match

Каспаров: Экстрадиция казахского олигарха в Россию равносильна казни Экс-гроссмейстер и правозащитник Гарри Каспаров заступился за казахского олигарха Мухтара Аблязова, который сейчас ожидает экстрадиции в Россию из Франции. В интервью Paris Match Каспаров заявил, что Россия находится вне закона, потому что ставит собственное законодательство выше ЕСПЧ. Также он намекнул, что Франция приняла такое решение из личных меркантильных интересов, забыв о своей чести. 21 октября 2015 Paris Match

Французский переговорщик по «Мистралям» попался на незнании контракта Назначенный Франсуа Олландом ответственный за переговоры с Россией по поводу «Мистралей» Луи Готье оказался даже не знаком с деталями контракта, пишет Paris Match. Поведение Франции противоречит ее обещаниям, что раздражает Россию и может прямо сказаться на сумме требуемых выплат, полагает издание. 21 мая 2015 Paris Match