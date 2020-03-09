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Paris Match: французскую телеведущую шокировали разгуливающие возле Эйфелевой башни крысы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Ведущая французского телеканала была шокирована, увидев множество крыс возле мусорного контейнера в двух шагах от Эйфелевой башни, сообщает Paris Match. Как передаёт издание, своим возмущением журналистка поделилась в социальных сетях. При этом, по словам журнала, в последнее время крысы стали привычной частью парижского пейзажа.
Paris Match: французскую телеведущую шокировали разгуливающие возле Эйфелевой башни крысы
Reuters

Ведущая телеканала France 2 опубликовала в своём аккаунте в Instagram видео, на котором видно, как десятки крыс жуют объедки возле мусорного контейнера в двух шагах от Эйфелевой башни, не опасаясь прохожих, сообщает Paris Match.

«Здравствуйте, мои дорогие! У меня нет привычки выкладывать видео такого рода в соцсетях, но уверяю вас, что я была в полном шоке! Просьба не смотреть, если вы боитесь крыс», — написала Каролин Маржеридон.

 
Как отмечает издание, крысы всегда были частью «подземного городского ландшафта», однако сегодня они всё чаще появляются на улицах — в особенности в Париже — из-за повторяющихся наводнений и дорожных работ. В социальных сетях уже не раз появлялись свидетельства их присутствия на берегах Сены, а также в парках и садах города.
 
Как рассказал в середине февраля представитель профсоюза предприятий, специализирующихся на дератизации, дезинсекции и дезинфекции Стефан Бра, продемонстрировавший агентству AFP крысиные норы в саду Трокадеро напротив Эйфелевой башни, крысы «создают ходы повсюду: в канализации, парковых оградах — везде можно обнаружить их следы».
 
Как замечает журнал, грызуны настолько беспокоят парижан, что их судьба находится в центре программ кандидатов предстоящих муниципальных выборов. 
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источник
Paris Match Франция Европа
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