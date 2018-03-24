New York Times: назначение Болтона грозит США усугублением раскола с ЕС Мало найдётся людей, которые с большей вероятностью могут втянуть США в новую войну, чем новый советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, пишет The New York Times. Как отмечает газета, Болтон с откровенным презрением относится к дипломатии и склонен к упрощённым и силовым решениям, что может усугубить раскол между США и ЕС. 24 марта 2018 New York Times

New York Times: юные патриоты России сменили пионерские галстуки на красные береты Россия, обращаясь к опыту СССР, стремится создать связь между российской молодёжью и вооружёнными силами страны. С этой целью было создано военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», сообщает The New York Times. При этом отмечается: существуют опасения, что движение призвано воспитать в молодом поколении россиян воинственность к «либеральным западным ценностям». 24 марта 2018 New York Times

Обозреватель NYT: Путин — это «тигр, набрасывающийся на добычу» Президент России Владимир Путин, по словам обозревателя The New York Times Брета Стивенса, обладает таким качеством, как «безнравственность», но при этом, в отличие от европейских лидеров, его нельзя упрекнуть в том, что он «вял, бледен или не хочет идти на отважный шаг». По мнению Стивенса, Путин — это «тигр, набрасывающийся на добычу», и пока ему разрешают набрасываться, он будет продолжать завоёвывать новых поклонников и побеждать на будущих выборах — «и не только на своих собственных». 19 марта 2018 New York Times

Колумнист New York Times: итальянцы променяли Америку на Путина, проголосовав за «популистов» Победа правых и пророссийски настроенных партий «Движение пяти звёзд» и «Лига Севера» в Италии стало не просто «победой популистов», но и «победой Путина», пишет The New York Times. Это служит доказательством того, что итальянцы, разочаровавшись в Трампе, «бросили Америку и променяли её на Россию», подчёркивает издание. 11 марта 2018 New York Times

New York Times: для Трампа переговоры с Ким Чен Ыном — «захватывающая азартная игра» Дональд Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном для проведения переговоров по северокорейской ядерной программе, сообщает The New York Times. По мнению издания, для президента США встреча с лидером КНДР, которая должна состояться в ближайшие два месяца, — это «захватывающая азартная игра». 9 марта 2018 New York Times

NYT: за убежище в США Настя Рыбка пообещала информацию о «российском вмешательстве» Задержанная в Таиланде за организацию несанкционированного секс-тренинга Анастасия Вашукевич, она же Настя Рыбка, заявила, что якобы обладает информацией о «российском вмешательстве» в американские выборы. Девушке грозит суд и депортация на родину в Белоруссию, но в обмен на убежище в США она готова поделиться с американскими властями всеми имеющимися у неё данными, сообщает The New York Times. 6 марта 2018 New York Times

NYT: из $120 млн, выделенных на борьбу с «российской пропагандой», Госдеп не потратил и цента Несмотря на то что Россия продолжает вести «виртуальную войну» против США, Госдепартамент до сих пор не воспользовался выделенными ему конгрессом для борьбы с влиянием иностранных держав $120 млн, пишет The New York Times. Как отмечает издание, такая нерасторопность американского внешнеполитического ведомства связана как с общим нежеланием администрации Трампа заниматься борьбой с «российской пропагандой», так и с финансовыми спорами между Госдепом и Пентагоном. 5 марта 2018 New York Times

NYT: Трамп превратил Белый дом в «чёрную дыру», а республиканцев — в анархистов «Хаотичная личность» Дональда Трампа выливается в бесконечную борьбу внутри президентской администрации, пишет обозреватель The New York Times Питер Венер. Более того, под влиянием главы государства и его сторонников Республиканская партия забывает о былых принципах и фактически становится «деструктивной политической силой», убеждён колумнист. 4 марта 2018 New York Times

NYT: МОК стоит оставить «притворство» и вернуть российской сборной флаг Международный олимпийский комитет должен разрешить российским спортсменам пройти с национальным флагом на церемонии закрытия зимних Игр в Пхёнчхане, пишет журналистка The New York Times Джулиет Макур. Ведь, на её взгляд, организация продолжает демонстрировать, что она несерьёзно относится к наказанию тех стран, «которые жульничают ради победы». 23 февраля 2018 New York Times

NYT: оборонный сектор Украины погряз в коррупции, но это больше никого не шокирует Если энергетический сектор Украины удалось очистить от коррупции, то теперь от этого страдают военные, пишет The New York Times. Так, недавно министерство обороны страны закупило кареты скорой помощи у старого товарища Порошенко и сделало это без проведения открытого тендера, якобы для того, чтобы избежать провокаций России. Но машины уже вышли из строя, а на подходе новый контракт с тем же подрядчиком, сообщает издание. 20 февраля 2018 New York Times