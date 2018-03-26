Французский писатель: буржуазные элиты Европы проигрывают новую холодную войну харизматичным лидерам Главное противостояние в Европе происходит сегодня между двумя типами демократии — буржуазной и популистской, уверен эксперт в области разведки и автор шпионских романов Перси Кемп. Сегодня мы являемся свидетелями новой войны за Европу, в которой традиционные буржуазные элиты проигрывают харизматичным лидерам, уверенно завоёвывающим народную любовь, считает писатель. 26 марта 2018 Le Monde

Le Monde: за ливийских спонсоров Саркози обвинили в «пассивной коррупции» Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в «пассивной коррупции» и укрывательстве хищения ливийских государственных средств, сообщает Le Monde. Политик всё отрицает, называет «манипуляцией» и настаивает на том, что «диктатор Каддафи или его банда» решили бездоказательно оклеветать его. 22 марта 2018 Le Monde

Le Monde: Саркози задержали за возможных ливийских спонсоров Экс-президент Франции Николя Саркози был задержан судебной полицией страны по подозрению в незаконном финансировании своей избирательной кампании 2007 года, сообщает Le Monde. Как подозревают власти, получить президентское кресло политику помогли деньги ливийского правительства Муаммара Каддафи. По мнению издания, задержание Саркози может говорить о том, что у следствия появились доказательства для предъявления обвинений. 20 марта 2018 Le Monde

Le Monde: самый важный вопрос — что Путин намерен делать с новым мандатом По мнению Le Monde, самый важный вопрос заключается не в том, как Путину удалось переизбраться, а в том, «что он намерен делать с этим новым мандатом», который продержит его у власти до 2024 года. Как отмечает французское издание, Путин почти ничего не рассказал об этом во время своей предвыборной кампании, и сейчас — когда он «щедро накормил» олигархов и своих друзей — ему остаётся «накормить свой собственный народ». 19 марта 2018 Le Monde

Дрезден, Санкт-Петербург, Москва и Сочи ― Le Monde напомнила о городах, «сформировавших» Путина Дрезден, Санкт-Петербург, Москва, Сочи ― эти четыре города являются воплощением амбиций Владимира Путина, считает Le Monde. По случаю выборов президента в России французская газета рисует портрет главы Кремля на фоне городов, сформировавших его личность. 19 марта 2018 Le Monde

Le Monde усомнился, что Россия использовала яд, который заведомо к ней приведёт Вещество «Новичок», в использовании которого против бывшего агента ГРУ Скрипаля Лондон обвиняет Москву, — это яд, для производства которого нужна серьёзная государственная лаборатория, но синтезировать его могла не только Россия, считают эксперты. Кроме того, Le Monde приводит мнение специалистов, которые не понимают, зачем Россия стала бы использовать орудие убийства, столь крепко связанное с её именем. 13 марта 2018 Le Monde

Олланд: «Если Россия угрожает, надо угрожать ей в ответ» Бывший президент Франции Франсуа Олланд «отбросил сдержанность» и поделился своим взглядом на международные вопросы в интервью изданию Le Monde. Как заявил Олланд, «демократические государства должны осознавать свою ответственность, своё влияние и свою роль» в сирийском вопросе и устанавливать ограничения против России. По словам экс-президента Франции, «если Россия угрожает, надо угрожать ей в ответ». 12 марта 2018 Le Monde

Саркози: сегодня великие лидеры — у тех стран, которые не являются великими демократиями Бывший президент Франции Николя Саркози поделился своими мыслями о положении дел в мире. Саркози отметил, что сегодня великие мировые лидеры представляют «страны, не являющиеся великими демократиями». По его мнению, лидеры демократических стран из-за коротких президентских сроков не могут видеть на 10—20 лет вперёд. Саркози одобрил решение председателя КНР Си Цзиньпина отменить ограничение на два президентских срока, похвалил модель ОАЭ и заявил, что Владимир Путин — это уважающий силу человек, «с которым можно разговаривать». 10 марта 2018 Le Monde

Le Monde: «авторитаризм, ядерная гонка и торговая война» — правила нового миропорядка от Пекина, Москвы и Вашингтона Москва, Пекин и Вашингтон, три «супергиганта эпохи», своими последними решениями подтверждают три новые мировые тенденции: подъем авторитаризма, возвращение гонки ядерных вооружений и зачатки торговой войны, — убеждён обозреватель Le Monde Ален Франшон. По мнению автора, это означает, что постулаты миропорядка после окончания холодной войны: распространение демократии, ядерное разоружение и мировая свободная торговля, — были не более, чем иллюзией. 9 марта 2018 Le Monde

По случаю 8 марта Le Monde напомнила о положении женщин во всём мире Волна движений в поддержку прав женщин в Европе и США в последние годы — свидетельство того, что проблема равенства между полами все ещё остаётся актуальной в этой части мира, отмечает Le Monde. При этом в большинстве стран женщины до сих пор сталкиваются со множеством ограничений в своей повседневной жизни. Это касается в первую очередь права на аборт, работу и расторжение брака. 9 марта 2018 Le Monde