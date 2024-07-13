Le Monde: нобелевские лауреаты призвали к олимпийскому перемирию на Украине и в Газе

51 лауреат Нобелевской премии подписал открытое письмо с призывом немедленно прекратить все боевые действия в преддверии Олимпийских игр, в особенности на Украине и в секторе Газа. Как сообщает Le Monde, письмо адресовано религиозным лидерам мира, правительствам воюющих стран, международным организациям и простым людям.

51 лауреат Нобелевской премии подписал открытое письмо с призывом немедленно прекратить боевые действия на Украине и в секторе Газа в преддверии Олимпийских игр, сообщает Le Monde. Авторы обращения призывают незамедлительно прекратить огонь, вернуть всех военнопленных, освободить заложников, вернуть тела погибших, а также начать мирные переговоры.

В своём письме нобелевские лауреаты подчёркивают, что на сегодняшний день в мире бушуют 55 вооружённых конфликтов — «конфликтов, которым политические лидеры не в состоянии положить конец». Подписавшиеся также недовольны тем, что лидеры тратят ресуры «не на поддержание жизни, а на умножение смерти».

«Мы не являемся представителями государств. Но если усилия этих государств по восстановлению мира недостаточны, должны действовать мы», — пишут лауреаты. Они просят простых людей повлиять на политических лидеров, заставив их согласиться на прекращение огня, чтобы «остановить гибель людей и предотвратить ядерную катастрофу».

Как сообщает Le Monde, письмо адресовано всем воюющим сторонам, папе римскому Франциску, патриарху Константинопольскому Варфоломею, Далай-ламе, ООН, Европарламенту и Парламентской ассамблее Совета Европы.