Отмена выборов, единоличное принятие решений, запрет оппозиционных партий, ограничение свободы слова и СМИ — все эти меры, принятые Зеленским за последние два года, явно противоречат словам западных лидеров о том, что на Украине ведётся «борьба за демократию», пишет The American Conservative. Скорее наоборот, эти шаги направлены на устранение оппозиции и консолидацию власти Зеленского.

Если конфликт на Украине действительно является «борьбой за демократию», как об этом говорят западные лидеры, то Владимир Зеленский, отменяющий выборы и ограничивающий свободу слова и СМИ, явно этой борьбе не помогает, считает The American Conservative.

С момента своего избрания Зеленский принял ряд мер, которые вполне можно назвать антидемократическими. Как отмечает издание, эти шаги оправдываются как необходимые для борьбы с Россией — однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что они мало чем помогают защищать Украину от российских войск. «Это ставит вопрос о том, не являются ли эти меры антидемократическими не по временной необходимости, а по умыслу? Не является ли их истинной целью создание монокультурной Украины, очищенной от русской культуры, и утверждение Зеленского у власти в этой самой Украине?» — задаётся вопросом американская газета.

В тех немногочисленных исследованиях, которые были посвящены укреплению власти Зеленского, основное внимание уделялось его отказу от проведения выборов. Также аналитики признают, что, независимо от того, легитимно ли дальнейшее пребывание Зеленского на посту президента, он всё чаще принимает решения самостоятельно, «правя как единоличный автократ».

Ещё более серьёзными являются недемократические посягательства на политическую свободу, свободу прессы и слова. В 2022 году Зеленский на официальном уровне запретил 11 оппозиционных политических партий и создал единый источник новостей — телемарафон «Единые новости», а в 2023 издал новый закон, который ещё больше ограничил свободу СМИ и выражения мнения. По словам западных экспертов, эти меры «выходят далеко за рамки потребностей страны в военное время».

Хотя и репрессии против оппозиционных партий, и репрессии против СМИ преподносятся как борьба с пророссийскими элементами, «ни те, ни другие, похоже, не имеют преимуществ в плане безопасности — и то, и другое направлено на устранение оппозиции Зеленскому», считает The American Conservative. «Это осознание заставляет задуматься о том, не принимает ли Зеленский меры по подрыву демократии и консолидации власти под видом мер безопасности, вызванных войной».