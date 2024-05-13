Le Monde: текущие конфликты указали на слабость военного потенциала Великобритании

Десятилетиями Соединённое Королевство сокращало оборонный бюджет, однако в свете развязавшихся конфликтов старается восстановить былую военную мощь, рассказывает Le Monde. Проблемы финансирования, вооружения и комплектования во всех родах войск не получится решить быстро, а изменения в политической и финансовой обстановке могут внести свои коррективы.

Великобритания намерена сохранить свой статус одной из сильнейших мировых держав, однако конфликты на Украине и на Ближнем Востоке продемонстрировали пропасть между её амбициями и реальным состоянием вооружённых сил, пишет Le Monde. Десятилетиями Лондон урезал оборонные расходы — на восстановление военного потенциала потребуются годы, а политическая и финансовая обстановка может внести свои коррективы.

Хотя Риши Сунак обещает к 2030 году поднять оборонный бюджет с 2,2% до 2,5% ВВП, комиссия по государственным счетам указывает на нехватку ₤17 млрд для финансирования запланированных программ. Кроме того, политическая элита единодушно возражает против сокращения трат на ядерное сдерживание, что не даёт выделить больше средств на обычное оружие.

Кроме нехватки вооружения, во всех родах войск наблюдается кризис кадров, который особенно заметен во флоте: с 2022 по 2023 годы число новобранцев сократилось на 24,2%. Высококвалифицированные специалисты отдают предпочтение гражданской службе, где зарплаты выше, а предоставленное морякам жильё находится в плачевном состоянии.

В отличие от Франции, британское правительство не настаивает на «стратегической автономии» в рамках сотрудничества с НАТО. Соединённое Королевство намерено участвовать в конфликтах только наравне с другими союзниками, выступая в роли «сил добра». Несмотря на выход Великобритании из ЕС, Лондон нацелен на сближение с Евросоюзом по военным вопросам и рассчитывает на Европейский оборонный фонд.