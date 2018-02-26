La Vanguardia: Трамп на посту президента США — величайшая шутка современной истории Дональд Трамп, а не Россия, представляет собой основную причину разногласий, беспорядков и хаоса в США, передаёт La Vanguardia. Издание отмечает, что политика США «была отравлена изнутри», и России не пришлось прикладывать особых усилий для ослабления демократии в стране. 26 февраля 2018 La Vanguardia

La Vanguardia: предполагаемый сын Фиделя готовит в России «невероятную революцию» Как сообщает La Vanguardia, предполагаемый «русский сын» Фиделя заявил о намерении провести «невероятную революцию». Он, уточняет издание, собирается «воскресить и оцифровать сознание всех людей, которые когда-либо обитали на Земле». 10 ноября 2017 La Vanguardia

La Vanguardia: Восточную Европу возмущает «второсортная» еда с привкусом СССР Многие жители Восточной Европы считают, что крупные международные компании охотно «эксплуатируют» их в качестве рабочей силы, но при этом ущемляют их права, поставляя на восточноевропейский рынок продукты более низкого качества под теми же самыми торговыми марками. В результате Еврокомиссии пришлось вмешаться и выдвинуть свои предложения, чтобы решить проблему «двойных пищевых стандартов» и убрать с полок магазинов «еду со вкусом СССР», пишет La Vanguardia. 29 сентября 2017 La Vanguardia

La Vanguardia: алкоголь на российском ТВ прикроют, как наготу В России в целях борьбы с алкоголизмом могут запретить показ потребления спиртного по телевидению с 6 утра до 11 вечера, пишет La Vanguardia. Сразу после появления этой инициативы появились сомнения по поводу того, возможно ли её реализовать, говорится в статье. Как вариант, «прятать» алкоголь будут с помощью размытия изображения — метод, который уже применяется на российских телеканалах, чтобы скрывать обнажённые части тела. 20 мая 2017 La Vanguardia

La Vanguardia: Киев признал груз для Донбасса гуманитарной помощью Министр социальной политики Украины Людмила Денисова подписала приказ о признании российского груза, предназначенного для жителей Восточной Украины, гуманитарной помощью, сообщает La Vanguardia. Однако пока, отмечает испанское издание, автоколонна, которая его перевозит, все еще находится на российско-украинской границе. 17 августа 2014 La Vanguardia

Рафаэль Корреа: Эквадору «плевать» на мнение ЕС Евросоюз выразил недовольство тем, что страны Латинской Америки решили «подсуетиться» на фоне контрсанкций и увеличить экспорт в Россию, сообщает La Vanguardia. Однако, по словам президента Эквадора Рафаэля Корреа, Латинская Америка вольна сама определять, с кем ей торговать. Он заявил, что, прежде чем критиковать других, ЕС нужно последить за собой. 13 августа 2014 La Vanguardia

«Он молодой, красивый, он благословение Божье» Некоторые москвичи симпатизируют кандидату в мэры столицы Алексею Навальному. В частности, пожилые женщины убеждены, что он борется за то, чтобы их внуки жили хорошо. В свою очередь другие жители города считают оппозиционера шарлатаном и не намерены отдавать ему свой голос, пишет LaVanguardia. 24 августа 2013 La Vanguardia