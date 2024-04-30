Экс-глава испанской разведки: У Запада не было разумной политики по отношению к постсоветской России

Запад мог бы проявить больше сноровки в отношениях с постсоветской Россией, но у него не было разумной политики, заявил в интервью La Vanguardia Хорхе Дескайар, бывший глава Национального разведывательного центра Испании. Он также добавил, что западным странам не хватило видения для того, чтобы попытаться интегрировать Россию в схемы безопасности.

У Запада не было разумной политики по отношению к постсоветской России, заявил в интервью La Vanguardia Хорхе Дескайар, бывший глава Национального разведывательного центра Испании и бывший посол этой страны в США.



Он напомнил, что после развала СССР даже рассматривалась возможность вступления России в НАТО.



«Мы могли бы проявить больше сноровки в отношениях с Россией. Нам не хватило видения, чтобы попытаться интегрировать Россию в схемы безопасности, — заявил испанский дипломат. — Не было разумной политики».



Он отметил, что Россия действительно сейчас чувствует себя окружённой.



Говоря о нынешнем украинском конфликте, Дескайар заявил: «Украине предоставляются инструменты, необходимые для самозащиты, но не для победы, поскольку нет желания провоцировать третью мировую войну».



На вопрос издания, почему Европу чувствует себя слабой, несмотря на то что её расходы на оборону выше, чем у Китая и в разы больше, чем у России, Дескайар ответил: «Прежде всего потому, что у нас нет общей внешней и оборонной политики. Мы не в состоянии говорить единым голосом. И мы видим это в Газе, где Европа абсолютно бездействует».



Кроме того, по его словам, у Европы проблема с оперативной совместимостью её сил.



«Вместо того чтобы иметь семь моделей вертолётов, мы должны иметь всего одну. И боеприпасы армий должны быть взаимозаменяемы. Но это не так», — подчеркнул Дескайар.