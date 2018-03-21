L’Opinion посоветовала Макрону не переусердствовать с бойкотом Путина — для решения мировых проблем Россия незаменима Планы Елисейского дворца по перезагрузке отношений с Россией были «разбиты вдребезги» скандалом с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании, отмечает L’Opininon в редакционной статье. Французский президент воздержался от поздравлений Владимира Путина с победой на выборах и продолжает бойкотировать совместные с Россией мероприятия. Однако конструктивный диалог с Россией необходим, поскольку решение мировых кризисов невозможно без её участия, уверен автор статьи. 21 марта 2018 L'Opinion

Французский экономист: Москва и Париж должны поладить ради стабильности в Европе Российско-французские экономические отношения, несмотря на санкции и разногласия по поводу Сирии и Украины, «никогда не были разорваны», считает профессор экономики парижского Института политических исследований (Sciences Po) Лоранс Дазиано. Однако, по её мнению, на предстоящей встрече Владимира Путина и Эммануэля Макрона лидеры двух стран должны показать свою готовность возобновить экономические, промышленные и энергетические отношения для того, чтобы «гарантировать стабильность на европейском континенте». 25 мая 2017 L'Opinion

L'Opinion: Фийон не понимает, как нужно разговаривать с Путиным В случае победы Франсуа Фийона на президентских выборах во Франции курс внешней политики страны по отношению к России может сильно измениться. Как отмечает издание L'Opinion, все из-за того, что еще в бытность премьером Фийон «угодил в сети Путина». Остается только надеяться, пишет Эрик Ле Буше, что Франсуа Фийон осознает, что «его приятель Путин» идет по неверному для себя и Франции пути. 29 ноября 2016 L'Opinion

L'Opinion: Французские бизнесмены ждут отмены антироссийских санкций Французские бизнесмены с нетерпением ждут отмены антироссийских санкций, отмечает L'Opinion. Перспективы французского бизнеса в России оказались в центре обсуждений на встрече представителей деловых кругов Франции и Владимира Путина. Встреча, которая по признанию ее участников носила «крайне многообещающий характер», говорит о высокой заинтересованности французского бизнеса в российском рынке. 27 мая 2016 L'Opinion

Экс-премьер Бельгии: Давлением на Кремль ЕС спасет и себя, и русских По мнению евродепутата и бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта, Евросоюзу нельзя «сдаваться под натиском путинской пропаганды». Чтобы обезопасить свое будущее и «избавить русских от страданий», европейцы не должны ослаблять давление на «кремлевского диктатора», пишет он на страницах L'Opinion. 7 марта 2016 L'Opinion