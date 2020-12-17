L'Opinion: заявления Макрона о «смерти мозга» оказались конструктивными для НАТО

Напряжённость, которая возникла в НАТО после критики со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, позволила сформировать экспертную группу для оценки реальной ситуации. И это должно создать условия для того, чтобы сойти с проторённой колеи и задуматься о будущем, уверен бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, который тоже вошёл в состав этой группы экспертов. Он также подчеркнул в интервью L'Opinion, что все французские идеи в НАТО сейчас «находятся в изоляции», поэтому следует искать больше возможностей для консенсуса, особенно на фоне приближающегося брексита.

Вопрос «стратегической автономии» европейцев от США стал предметом множества дискуссий — в частности, между Францией и Германией. Ситуация ещё больше осложняется тем, что большинство государств Евросоюза также входят в НАТО, и этот альянс является традиционным отражением трансатлантических связей, пишет L'Opinion. Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин стал одним из десяти международных экспертов, которым было поручено поразмыслить о будущем НАТО, и недавно они представили свой доклад о перспективах стратегического развития.



Как отметил Ведрин в интервью, в этой связи следует также «отдать должное» президенту Франции Эммануэлю Макрону. Поскольку своими скандальными заявлениями о «смерти мозга» НАТО Макрон в итоге «разворошил муравейник» и вынудил военных стратегов более тщательно проанализировать ситуацию, и его «агрессия» по отношению к американо-натовской системе оказалась конструктивной.



Если бы не президент Макрон, ничего подобного бы не произошло и Североатлантический альянс продолжил бы довольствоваться заявлениями вроде: «В мире ещё никогда не было настолько прочного и эффективного альянса, но европейцам всё же следует больше платить!» — отметил Ведрин. Однако спровоцированная словами французского лидера напряжённость среди членов Североатлантического альянса позволила сформировать эту экспертную группу, что должно помочь НАТО «сойти с проторённой колеи и задуматься о будущем», пояснил французский дипломат.



По мнению Ведрина, в итоговом докладе, подготовленном группой экспертов с его участием, существуют значимые «точки опоры»: принятие стратегической концепции, кодекс поведения, своего рода «жёлтый свет» для некоторых заявлений других членов ЕС. «Как бы то ни было, партия ещё не сыграна, это лишь начало эстафеты. Дальше всё будет зависеть от европейцев», — заявил экс-глава МИД Франции в интервью L'Opinion.

В то же время он подчеркнул, что после полугода работы и сотни конференц-звонков убедился: французские идеи в НАТО зачастую «находятся в изоляции», несмотря на то что говорят на некоторых европейских и франко-немецких встречах. Возвращение Франции в структуры этой организации по решению Николя Саркози лишило её «особого положения» в политическом плане, отметил дипломат.



И хотя неприятие Америкой любого намёка на европейскую «стратегическую автономию» или «европейский полюс» не стало для него неожиданностью, однако поведение некоторых европейских экспертов и министров неприятно поразило. «У европейцев сложилась своеобразная шизофрения, которую нужно оставить в прошлом. Понятие «суверенитет» может вызвать скепсис, но в нём нет ничего провокационного. Кроме того, это является приоритетом не в военной, а в технологической сфере. Такова наша первоочередная задача», — уверен Ведрин.



Он считает, что прогресс в этом направлении всё же возможен, поскольку работа экспертной группы помогла признать необходимость новой стратегической концепции для НАТО, хотя изначально этот вопрос не стоял. Однако необходимо, чтобы дальше вопрос не находился в руках одного лишь генерального секретаря НАТО, а был поднят на запланированном на весну саммите альянса, где должна быть запущена разработка новой концепции, подчеркнул французский дипломат в интервью L'Opinion.



Важно, что доклад очерчивает европейские планы без «лобовой атаки» и открытого осуждения, с уважением к единству НАТО, что уже неоднократно подчёркивалось. В нём также не содержится и выдвигавшегося некоторыми неприемлемого предложения о том, что любые дипломатические инициативы должны быть предварительно согласованы — а это означало бы, например, что страны-члены не могут проводить собственную политику по отношению к России, Китаю, Турции или Ирану, отметил Ведрин. По его мнению, для Франции подобное просто немыслимо. Кроме того, США никогда не приняли бы такое ограничение своей свободы действий, уверен дипломат.

Что касается отношений с Турцией, экспертная группа предложила принять определённый «кодекс поведения» в отношениях между союзниками. Кодекс представляется полезной инициативой, однако его применение будет зависеть от дальнейших событий, потому что Турция явно не сказала ещё своё «последнее слово», уверен Ведрин. По его мнению, новый президент США Джо Байден не станет занимать антитурецкую позицию, однако «будет меньше потакать Эрдогану», чем Трамп.

Группе также удалось прийти к «приемлемому компромиссу» в отношении России и контролю над вооружениями, рассказал Ведрин: «Она осуждает поведение, угрозы и провокации Москвы, но это уже и так фигурирует во всех документах, которые подписала Франция... Как бы то ни было, Россия не представляется страной, которая хочет устроить вторжение в Европу, и мы напоминаем о необходимости вернуться к дискуссии с ней. Сдерживание — ядерное и традиционное — и диалог».



Появился также и небольшой «сигнал открытости»: в докладе подчёркивается, что НАТО не следует «замыкаться в недоверии и сдерживании при наличии положительных подвижек с российской стороны». Среди достижений стоит также отметить вывод о том, что «гибридные» атаки (то есть кибератаки) могут задействовать Пятую статью, пояснил французский дипломат. Прежде это ещё не указывалось настолько открыто.

Что касается отношений с Китаем, эксперты считают, что Североатлантический альянс должен заниматься «угрозами любой природы и происхождения», если они касаются евроатлантической зоны. Но при этом он не должен превращаться в «антикитайский механизм». Группа не считает, что Китай в настоящий момент «представляет военную угрозу для евроатлантической зоны в той же мере, что Россия», заявил Ведрин в интервью L'Opinion.



В то же время брексит может внести свои коррективы в ситуацию, предупредил французский дипломат. По его мнению, необходимо будет добиться того, чтобы Великобритания даже после выхода из ЕС «не противодействовала в НАТО утверждению Европы», и этому могло бы поспособствовать возобновление франко-британских договоров 2010 года.



«В конечном итоге, мы возвращаемся к одному вопросу: решатся ли европейцы создать реальное наполнение для понятия «европейский суверенитет», как их призывает Франция? Никто не сделает этого за них, но в то же время никто не может им помешать, если они действительно этого хотят», — заключил бывший глава МИД Франции в интервью L'Opinion.



