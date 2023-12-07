L'Opinion: Европе не удалось стать незаменимой в мировых делах по примеру США

Европейскому союзу не удалось зарекомендовать себя незаменимым в международной политике в отличие от США, констатирует L’Opinion. Как отмечает издание, в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке все взоры устремлены на Америку, а ЕС играет лишь незначительную роль.
Госсекретарь США Мадлен Олбрайт в 90-е годы говорила о своей стране как о «незаменимой нации» в мировых делах, и это до сих пор справедливо, пишет L’Opinion в редакционной статье. «Все понимают, что если завтра Соединённые Штаты перестанут оказывать военную помощь Киеву, Украина будет вынуждена уступить России. Точно так же все прекрасно понимают, что если между израильтянами и палестинцами будет найдено политическое решение, Вашингтон окажется в первом ряду», — отмечает издание.
При этом Европе так и не удалось зарекомендовать себя в качестве «незаменимого» игрока в своëм ближнем зарубежье. Как на уровне ЕС, так и на уровне государств-членов она играет лишь незначительную роль на Ближнем Востоке.
На Украине ЕС сумел отреагировать решительно и быстро, но он всë равно не смог бы заменить американцев из-за отсутствия достаточных инвестиций в военную экономику. На следующей неделе европейские лидеры встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить Украину и её обещанное членство в ЕС, и, по прогнозам, это будет «сложный» саммит, предупреждает журнал.
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