Jerusalem Post: школьная учительница Путина завещала ему квартиру в Тель-Авиве Бывшая учительница Владимира Путина, как утверждает Jerusalem Post, завещала российскому президенту квартиру в центре Тель-Авива. Издание иронизирует, что теперь, если российскому лидеру захочется отдохнуть, в Израиле у него есть для этого «причудливая» квартирка. 6 февраля 2018 Jerusalem Post

Jerusalem Post: конфронтация между турками и курдами не нужна ни Москве, ни Вашингтону Рост напряжённости между Турцией и Сирией в связи с атакой Анкары на курдский анклав Африн ставит США и Россию в «затруднительное положение», пишет The Jerusalem Post. Конфронтация между турками и курдами крайне нежелательна и для Вашингтона, и для Москвы, поэтому обе страны призывают Турцию сосредоточиться на борьбе с ИГ, а не провоцировать новый конфликт, отмечает издание. 20 января 2018 Jerusalem Post

JP: Иран и Россия защитят владельцев кредиток от американских санкций Руководители Центробанка Ирана вместе со своими российскими коллегами близки к подписанию соглашения об интеграции систем банковских карт, пишет The Jerusalem Post. По словам издания, обе страны надеются, что в будущем эта стратегия поможет им справиться с ограничительными мерами Вашингтона. 27 декабря 2017 Jerusalem Post

Jerusalem Post: встреча России, Турции и Ирана — символ сирийского провала США Встреча России, Турции и Ирана по Сирии, которая состоится в Сочи 22 ноября, имеет символическое значение, пишет The Jerusalem Post. Эти переговоры должны стать сигналом для Вашингтона, свидетельствующим о том, что американская стратегия в регионе оказалась несостоятельной и США остались не у дел. 21 ноября 2017 Jerusalem Post

Jerusalem Post: Израиль рассчитывает на мудрость России в её сближении с Саудовской Аравией Встреча саудовского короля с российским президентом стала иллюстрацией усиления Москвы на Ближнем Востоке, пишет The Jerusalem Post. При этом, по словам издания, не только Эр-Рияд, но и Тель-Авив надеется, что новая роль влиятельного игрока позволит России сократить иранское влияние в регионе. 10 октября 2017 Jerusalem Post

Jerusalem Post: санкции США ещё сильнее сплотили Россию и Иран в военной сфере США ввели новые санкции в отношении России и Ирана, чтобы наказать оба государства, пишет The Jerusalem Post. Однако эти штрафные меры только сблизили Москву и Тегеран: на их фоне правительства двух стран начали ещё более интенсивно развивать сотрудничество в военной сфере. 7 августа 2017 Jerusalem Post

Jerusalem Post: «изменчивая политика» США сближает Израиль с Россией В последние годы произошёл «радикальный перелом» в российско-израильских отношениях, пишет The Jerusalem Post. Страны активно начали укреплять свои связи, даже несмотря на ряд разногласий по сирийскому кризису. По словам издания, всё дело в том, что в Тель-Авиве понимают: Москва становится всё более влиятельным игроком на Ближнем Востоке на фоне «изменчивой политики» Вашингтона. 25 марта 2017 Jerusalem Post

Иранский министр: Благодаря Москве и Тегерану ИГ на последнем издыхании Отношения между Россией и Ираном приобрели характер стратегического сотрудничества, – об этом, как сообщает Jerusalem Post, заявил иранский министр обороны Хосейн Дехган. Он также отметил, что террористическая группировка ИГ находится уже «на последнем издыхании», и что скоро можно будет увидеть результаты сотрудничества Москвы и Тегерана. 21 августа 2016 Jerusalem Post

JP: Путин вернет Израилю трофейный танк Россия вернет Израилю танк, захваченный сирийскими войсками в качестве трофея в битве у местечка Султан-Якуб во время Ливанской войны 1982 года, сообщает Jerusalem Post. Представители Армии обороны Израиля сейчас находятся в Москве, чтобы обсудить условия передачи танка из музея вооруженных сил. 30 мая 2016 Jerusalem Post

JP: Каспаров назвал Путина «угрозой для свободного мира» Владимир Путин представляет угрозу для всего «свободного мира», и западным странам давно пора разработать стратегию по противодействию его политике, заявил в интервью израильскому изданию The Jerusalem Post российский оппозиционер Гарри Каспаров. По мнению Каспарова, Израилю, который сейчас поддерживает тесные контакты с Москвой, не следует обольщаться насчет намерений Кремля. 17 мая 2016 Jerusalem Post