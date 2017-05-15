Hannoversche Allgemeine: немецкий пенсионер испытает своего железного «Роберта» на просторах России Знаменитый немецкий пенсионер-путешественник, которого за необычный способ передвижения прозвали Вилли-трактористом, собирается в новую поездку, на этот раз в Россию, пишет Hannoversche Allgemeine. На своём тракторе «Роберте» он намерен добраться до Санкт-Петербурга. Поскольку максимальная скорость у железного коня не более 18 км/ч, это «большое путешествие» продлится около четырёх месяцев. 15 мая 2017 Hannoversche Allgemeine

HAZ: Запад столкнулся с кризисом и понял, что «без России никуда» Минувший год был одним из самых напряженных в отношениях Москвы и Запада со времен холодной войны, пишет Hannoversche Zeitung. Теперь российская экономика переживает спад, но и Запад столкнулся с тяжелым миграционным кризисом и с кризисом евро. В Берлине и Вашингтоне все чаще слышны разговоры о том, что «без России дела вести невозможно» и что санкции вряд ли продержатся долго. 9 января 2016 Hannoversche Allgemeine