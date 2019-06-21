Hannoversche Allgemeine Оригинал

Немецкий политик: в интересах Брюсселя продолжать диалог с Москвой

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Не в интересах Евросоюза отказываться от диалога с Россией, заявил в интервью Hannoversche Allgemeine временный глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених. «Ведь если мы хотим сохранить европейский миропорядок, то нам просто необходимо привлечь к этому Москву», — пояснил немецкий политик.
Немецкий политик: в интересах Брюсселя продолжать диалог с Москвой
Reuters

В интересах Европы продолжить диалог с Российской Федерацией, заявил в интервью немецкой газете Hannoversche Allgemeine временный председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених.

«По-прежнему целесообразно вести с Москвой переговоры и искать общие интересы и совместные пути. Ведь если мы хотим сохранить европейский миропорядок, то нам просто необходимо привлечь к этому Россию», — пояснил немецкий политик.

К тому же многие в Европе, по словам временного главы фракции СДПГ в немецком парламенте, разочарованы тем, что с Российской Федерацией «так и не удалось установить партнёрских отношений и прийти таким образом к мирному сосуществованию».

Рольф Мютцених также призвал Европейский союз более трезво подойти к вопросу о требованиях, которые Брюссель выдвигает Москве.

«Больше реализма в наших ожиданиях от Российской Федерации может привести к повторному сближению», — выразил уверенность временный председатель фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге.

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