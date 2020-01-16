HAZ: «неработающий инструмент» — соратник Меркель призвал отменить санкции против Москвы
Германия нуждается в более тесном сотрудничестве с Российской Федерацией, заявил в интервью немецкой газете Hannoversche Allgemeine премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
«Нам нужно тесно сотрудничать с Россией. У меня сложилось впечатление, что сейчас мы ведём диалог активнее, чем в прошлом году. И я этому рад», — признался председатель саксонского правительства.
Участие же главы Кремля Владимира Путина в международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии, которая пройдёт в это воскресенье в Берлине, Михаэль Кречмер и вовсе назвал «хорошим шагом».
«Впрочем, ещё лучше было бы, если бы отменили санкции против России», — подчеркнул премьер-министр Саксонии.
Если «инструмент не работает», то рано или поздно, по словам Кречмера, всё же придётся признать, что это было неверное решение.
«В этом случае от него тогда необходимо отказаться и действовать в дальнейшем иначе», — призвал глава саксонского правительства.
Кроме того, санкции Запада против Москвы никоим образом не поспособствовали процессу мирного урегулирования на востоке Украины, отметил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по Христианско-демократическому союзу.
«Они к тому же наносят ущерб восточногерманским предприятиям и только усиливают отчуждение России от Германии и Европы. В этом нет ничего хорошего», — констатировал премьер-министр федеральной земли Саксония.
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