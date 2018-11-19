Немецкий политик: дестабилизация России не должна быть нашей целью

Эксперт по внешней политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт призвал к изменению курса в отношениях с Россией, сообщает Hannoversche Allgemeine. «Нашей целью не должна быть смена режима через экономическое давление», — подчеркнул он. По его словам, успех могут принести только прямые переговоры с Москвой, ведь у себя в стране глава Кремля Владимир Путин пользуется большой поддержкой.
Эксперт по внешней политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт осудил попытки США сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2» и высказался за изменения курса в отношениях с Россией, сообщает Hannoversche Allgemeine. «В НАТО все единогласно осуждают агрессивный курс Кремля. Но нашей целью не должна быть смена режима через экономическое давление», — заявил он, выступая на Галифакском международном форуме по безопасности.
По словам Хардта, глава Кремля Владимир Путин пользуется слишком большой поддержкой у населения, поэтому успех могут принести только прямые переговоры с Москвой. «Дестабилизация России не должна быть нашей целью», — подчеркнул он.
Хардт убеждён, что с «незаконным присоединением Крыма» мириться нельзя, а агрессивные манёвры Кремля в западной части России и Балтийском море должны прекратиться, но эти вещи нужно чётко отделять от сотрудничества с Москвой в сфере энергетики.
Также политик выразил свои опасения по поводу Договора РСМД и предостерёг своих американских коллег от поспешного выхода из соглашения, что, по его словам, угрожает всей архитектуре безопасности в Европе. «Радикальный шаг нам ничего не даст», — подчеркнул Хардт.
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