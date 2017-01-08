Французские журналисты поплатились за попытку пробраться в запретный Озёрск Заинтересовавшись происхождением радиоактивного облака, которое пришло в Европу несколько месяцев назад, журналисты France 2 отправились в город Озёрск на российский комбинат «Маяк», который занимается переработкой радиоактивных материалов. Впрочем, оказалось, что приблизиться к нему они не могут, поскольку это закрытая зона. Так что им пришлось заплатить штраф и любоваться Озёрском издалека. 19 января 2018 France 2

France 2: для Путина на выборах открыты все дороги Владимир Путин подаёт документы на выдвижение своей кандидатуры, как и любой другой участник президентских выборов, сообщает France 2. Однако это всего лишь формальность: в предстоящих выборах президента у действующего главы государства нет серьёзных соперников, поскольку за 19 лет у власти его популярность осталась неизменной, полагает телеканал. 30 декабря 2017 France 2

France 2 подвёл итог первых ста дней Макрона и предрёк ему тяжёлую осень Президентский срок Эммануэля Макрона только начался, но политик уже получил серьёзное предупреждение, сообщает France 2: по прошествии ста дней с момента вступления в должность рейтинг президента составляет лишь 36 процентов. France 2 также прочит Макрону «нелёгкую осень»: попытки президента провести реформу Трудового кодекса, минуя парламент, натолкнутся на сопротивление профсоюзов. 15 августа 2017 France 2

France 2: после первых ста дней Макрон оказался непопулярнее Олланда Период народного расположения для Эммануэля Макрона остался делом прошлых дней. Как показывают результаты опросов общественного мнения, рейтинг главы республики падает всё стремительнее. По истечении первых 100 дней срока по непопулярности Макрон обогнал Франсуа Олланда, сообщает France 2. 13 августа 2017 France 2

France 2: «дальневосточные гектары» расходятся верно, но медленно Программа по безвозмездному предоставлению россиянам дальневосточных земель при условии их последующего освоения вызвала интерес не только у жителей восточных регионов России, но и у петербургских казаков, передаёт France 2. Вместе с тем, как подчёркивает корреспондент издания, темп программы пока оставляет желать лучшего, и до обещанного властями «разворота на Восток» ещё очень далеко. 3 июня 2017 France 2

France 2: узнав о визите Путина в Париж, российские СМИ перестали шутить над Макроном Как только стало известно о том, что Владимир Путин встретится с Эммануэлем Макроном в Париже, российские СМИ тут же перестали насмехаться над молодым французским президентом, сообщает корреспондент France 2. Наоборот, теперь они видят в Макроне надежду на возвращение былого величия Франции — при условии, конечно, что он пойдёт на улучшение отношений с Россией. 29 мая 2017 France 2

Кандидат в президенты Франции: сместить Асада без согласия России Западу не удастся Западу следует оставить попытки свергнуть Асада и сосредоточиться на борьбе с терроризмом, считает кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон. В эфире France 2 бывший премьер-министр отметил, что Россия «обеспечивает безопасность режима», и призвал к диалогу с ней ради искоренения терроризма. Запад ошибочно считает себя хозяином положения, между тем это совсем не так, заявил Фийон. 21 апреля 2017 France 2

Марин Ле Пен: без России исламистский терроризм не победить В эфире France 2 кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен подчеркнула необходимость поддержания дипломатических отношений с Москвой и решительно заявила, что без России терроризм не победить. Лидер Национального фронта также осудила привычку французских политиков «читать России мораль». 29 марта 2017 France 2

Кандидат в президенты Франции: пускай и с Путиным, Россия для нас — партнёр В эфире l’Émission politique на France 2 кандидат на пост президента Франции Жан-Люк Меланшон заявил: «Какой бы в России ни был режим, для меня она партнёр». Политик отметил, что, хотя и не приемлет политическую линию Путина, помнит историю. Помнит, как веками Франция и Россия сотрудничали ради сохранения баланса сил в Европе. 25 февраля 2017 France 2

France 2: угроза кибератак обеспокоила Францию на самом высшем уровне Франсуа Олланд потребовал, чтобы ему представили «особые меры по защите и отслеживанию в связи с предвыборной кампанией» во Франции, сообщает France 2. Французские власти опасаются повторения американского сценария, когда после выборов ФБР стало обвинять Россию во вмешательстве. Хотя и в случае Франции, как отмечает корреспондент телеканала, никаких доказательств причастности России к кибератакам нет. 16 февраля 2017 France 2