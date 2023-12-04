France 2: из-за дорогого электричества французы переходят на дрова

Многие французы решили отапливать свои дома дровами из-за роста цен на электричество. Однако и цены на дрова тоже растут, отмечает телеканал France 2. Но от этого клиентов меньше не становится: некоторые поставщики уже опустошили свои склады, хотя обычно им хватает товара до февраля.

Температура упала — и уже неделю Жак Льенар пользуется огнём своего нового камина. Его запасы дров недавно пополнились, а цены, за которыми он следил, плавают.

ЖАК ЛЬЕНАР, владелец камина: Цены колеблются между 80 и 100 евро за куб. Я видел по интернету цены до 200 евро за кубометр.

Цены сильно зависят ещё и от региона. Но в целом везде заметен рост. Например, этот продавец повысил цены на 20 процентов из-за роста цен на топливо, в частности. Клиенту приходится часто объяснять причины этого роста.

ЖЕРАЛЬДИН РОЛЛАН, управляющая Rolland Bois: Между тем, как дерево срубают, и тем, как его доставляют вам, много затрат на транспортировку, о которых люди не задумываются.

И нет поля для манёвра?

ЖЕРАЛЬДИН РОЛЛАН: Нет.

Цены растут, и, несмотря ни на что, количество клиентов — тоже. С прошлого года рост составил 30 процентов. Например, эта дама сделала выбор в пользу дров из-за роста цены на электроэнергию.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Если мы будем пользоваться электричеством, это не так дорого. Если я буду отапливать дом электричеством, цена будет втрое выше.

Дрова — товар высокого спроса, который можно встретить и в магазинах с товарами для ремонта. В 2022 году они продавали печи так активно, как никогда. Этот резервный вид отопления иногда вновь становится основным.

ОЛИВЬЕ МАССА, глава отдела техники в Castorama: Есть люди, у которых уже была какое-то время дровяная печь, они ею больше не пользовались, и они хотели сменить агрегат, чтобы перейти на дрова.

На сегодняшний день потребление выросло за последние пять лет на 35 процентов. Эти продавцы опустошили все свои запасы сухой древесины, хотя обычно они снабжают своих клиентов до февраля.

ДЖОНАТАН ПАТРИКО, продавец дров: Я не могу больше взять ни одного нового клиента на поставку дров. Я могу только обслужить моих постоянных клиентов, которые сделали заказ ещё в июле.

Остаётся надеяться на лучшее. Холод только-только установился, а Джонатан Патрико уже получает заказы на будущий год.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2023 года.