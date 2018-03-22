FT: Израиль признал, что в 2007 году разбомбил сирийский ядерный реактор Израиль впервые официально признал, что несёт ответственность за уничтожение сирийского ядерного реактора в 2007 году, пишет Financial Times. Как отмечает газета, таким образом Тель-Авив стремился не только не допустить появления у Сирии ядерного оружия, но и послать сигнал Ирану, также занимающемуся разработками в этой области. 22 марта 2018 Financial Times

FT: увидев успехи «российских хакеров», их примеру последуют другие страны Изучив результаты «российских кибератак», многие мировые державы собираются взять на вооружение похожие методы ведения борьбы, пишет Financial Times. Как считает газета, агрессивнее всего на этом поприще, помимо России, будут действовать Северная Корея, Иран и Китай. 17 марта 2018 Financial Times

FT: новые технократы Путина на роль его преемника претендовать пока не могут Владимир Путин уже сейчас начал трансформировать российскую политическую систему, и в центре этих попыток оказалась группа молодых политиков, которых эксперты называют новым классом технократов. Однако, как пишет Financial Times, ни один из них пока не может претендовать на роль преемника для российского президента, поскольку Владимир Путин только закладывает основу, внедряя новое поколение чиновников. 16 марта 2018 Financial Times

FT: министр обороны Великобритании посоветовал России «заткнуться и убраться» Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон раскритиковал Россию за её ответ на решение Лондона выслать 23 российских дипломата, пишет Financial Times. Как отмечает издание, Уильямсон не обошёл стороной и британско-российские отношения, охарактеризовав их как «исключительно холодные». 15 марта 2018 Financial Times

FT: загадочную смерть друга Березовского не удалось связать с покушением на Скрипаля В Лондоне обнаружили тело Николая Глушкова, бывшего бизнес-партнёра и друга олигарха Бориса Березовского, пишет Financial Times. В полиции утверждают, что причины смерти россиянина, приговорённого на родине к восьми годам лишения свободы и сбежавшего в Великобританию, пока не выяснены, но улик, позволивших бы связать случившееся с делом Сергея Скрипаля, найдено не было. 14 марта 2018 Financial Times

FT: Россия стала здоровее, а Путин приписал эту заслугу себе Ситуация со здоровьем россиян в последние годы сильно улучшилась: качество медицинских услуг растёт, а граждане всё чаще выбирают здоровый образ жизни, что даёт плоды в виде, например, быстрого роста средней продолжительности жизни, пишет FT. Между тем, по мнению корреспондента издания, президент Владимир Путин пытается перед предстоящими выборами приписать эту заслугу исключительно себе — несмотря на то что не все его решения в этом плане оказались действительно эффективными. 14 марта 2018 Financial Times

FT: Порошенко не спешит судить коррупционеров — боится за суверенитет Нежелание Киева создавать независимый антикоррупционный суд, в учреждении которого немалую роль будет играть МВФ, Пётр Порошенко объяснил опасениями за суверенитет Украины, пишет Financial Times. Как отметил Порошенко, он готов одобрить создание такого суда при условии, что это будет согласовано с парламентом, а сам суд не станет противоречить Конституции. 7 марта 2018 Financial Times

Financial Times: «Нафтогаз» выиграл в «эпической юридической битве» с «Газпромом» «Нафтогаз» заявил о победе над «Газпромом» в «эпической юридической битве», длившейся четыре года, сообщает Financial Times. Арбитражный суд Стокгольма во второй раз за три месяца вынес решение в пользу «Нафтогаза» и обязал «Газпром» выплатить украинской компании $2,56 млрд за недопоставку согласованных объёмов газа для транзита. 1 марта 2018 Financial Times

FT: в послании Федеральному собранию Путин пообещает экономические перемены Хотя экономика России смогла выйти из кризиса в достаточно устойчивом состоянии, ей по-прежнему остро необходимы реформы — и именно о них, вероятнее всего, будет говорить сегодня в своём послании Федеральному собранию российский президент Владимир Путин, пишет Financial Times. Как отмечает обозреватель издания, такая тема вполне отвечает чаяниям рядовых россиян, «уставших от риторики», — однако серьёзные экономические перемены могут оказаться крайне непопулярными. 1 марта 2018 Financial Times

FT: в геополитических баталиях XXI века всё решит «не внешняя сила, а внутренняя стойкость» Одним из основных факторов в противостоянии главных игроков мировой геополитики в нынешнем столетии является то обстоятельство, что все они — включая США, Китай и Россию — сталкиваются с серьёзными внутренними проблемами, пишет обозреватель FT Гидеон Рахман. По мысли журналиста, именно способность отвечать на подобные вызовы и определит в конечном счёте, кто станет победителем в противостоянии «нездоровых государственных формаций». 27 февраля 2018 Financial Times