Europe 1: Собчак не производит впечатления «антисистемного» кандидата Ксения Собчак в эксклюзивном интервью Europe 1 прокомментировала заявления о том, что она является «выдвиженцем от власти», заявив, что найдёт способ обратить обвинения такого рода в свою пользу. Между тем, по мнению беседовавшей с ней журналистки, Собчак всё-таки не производит впечатления действительно «антисистемного» кандидата, которым себя позиционирует. 29 октября 2017 Europe 1

Europe 1: Совбез ООН задумался о новых санкциях против Пхеньяна Северная Корея запустила ракету, которая пролетела над Японией. В Нью-Йорке по просьбе Токио состоится чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН. Europe 1 отмечает, что члены Совбеза всерьёз рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении Пхеньяна. 29 августа 2017 Europe 1

Экс-глава ЦРУ: без России не справиться с «геополитическим Чернобылем» По своим последствиям сирийский кризис сопоставим с «геополитическим Чернобылем» и представляет для стран НАТО наибольшую угрозу, считает бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. И поскольку разрешить эту проблему без России невозможно, западные страны должны сохранять стратегические отношения с Москвой, приводит его слова Europe 1. 3 июля 2017 Europe 1

Макрон: «Франция не признает аннексию Крыма» Во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко французский лидер Эммануэль Макрон подчеркнул, что его страна не намерена признавать «аннексию» Крыма, сообщает Europe 1. Лидеры обеих стран выразили надежду на скорейший выход из кризиса в Донбассе. При этом Порошенко признал, что беседа с французским коллегой добавила ему оптимизма. 26 июня 2017 Europe 1

Ле Пен призывает Макрона возглавить «Ялтинскую конференцию» по борьбе с терроризмом Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен призывает президента Франции Эммануэля Макрона, вместо того чтобы «красоваться», «возглавить контртеррористическую конференцию наподобие Ялтинской», в которой примут участие Великобритания, Германия, США и Россия, сообщает Europe 1. По мнению Ле Пен, «политические деятели не принимают мер и политических решений» для того, чтобы «искоренить исламский фундаментализм». 4 июня 2017 Europe 1

Europe 1: Москва с 2015 года «взломала» 39 стран Россия как минимум с 2015 года проводила хакерские «кампании» в отношении сотен людей из 39 стран мира, передаёт Europe 1, ссылаясь на доклад канадской организации Citizen Lab. Как заключили эксперты, Россию интересовали не только чиновники и политики, но также журналисты, учёные и оппозиционеры. Впрочем, сами аналитики признают, что никаких доказательств они пока не обнаружили. 26 мая 2017 Europe 1

Europe 1: Путин выразил соболезнования в связи с «циничным и бесчеловечным» терактом Президент России Владимир Путин выразил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй искренние соболезнования в связи с терактом, который произошёл в понедельник вечером в Манчестере. Глава государства подчеркнул готовность развивать сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщает Europe 1. 23 мая 2017 Europe 1

Europe 1: Макрон для Путина лучше Олланда, но до Ширака недотягивает Хотя во время предвыборной кампании во Франции Россия поддерживала Франсуа Фийона и Марин Ле Пен, не факт, что победа Эммануэля Макрона обернётся охлаждением в отношениях двух стран, пишет Europe 1. По словам издания, Путин прагматичен, и он уже выразил надежду, что при Макроне сотрудничество будет лучше, чем при его предшественниках, хотя и хуже, чем при Жаке Шираке. 16 мая 2017 Europe 1

Марин Ле Пен рассказала Europe 1, почему ей не нужны советы Путина В интервью Europe 1 кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен рассказала, что в отличие от своих соперников по президентской гонке, которые жаждут получить инструкции от Ангелы Меркель, ездила к Путину не за советом, а чтобы обсудить сотрудничество в борьбе с терроризмом. Политик также отметила, что во многих странах мира народ демократическим путём привёл к власти антиглобалистские силы, с которыми Ле Пен говорит на одном языке. 27 марта 2017 Europe 1

Europe 1: Россия и Япония обсудили безопасность в формате «два плюс два» Токио обеспокоен запусками северокорейских ракет в направлении Японского архипелага и ускоренным развитием ракетной техники КНДР, сообщает Europe 1. В этом контексте переговоры Лаврова и Шойгу с японскими коллегами были в значительной мере посвящены региональной безопасности. Последняя встреча министров иностранных дел и обороны двух стран проводилась в ноябре 2013 года, напоминает издание. 20 марта 2017 Europe 1