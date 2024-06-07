Россия должна занимать почётное место среди союзников по борьбе с нацистской Германией, потому что именно она нанесла решающий удар по её военной машине, напомнил в интервью Europe 1 бывший кандидат в президенты Франции и глава ультраправой партии «Реконкиста» Эрик Земмур. Он подчеркнул, что США тянули с открытием второго фронта, несмотря на обещание вмешаться в случае нового нападения Германии и просьбы о помощи со стороны Франции.

РОМЕН ДЕЗАРБР, ведущий Europe 1: На церемонию по случаю 80-летия высадки (союзников в Нормандии. — ИноТВ) во Францию приехал Владимир Зеленский, который сегодня выступал перед Национальным собранием Франции. Россию никто не представляет, хотя она участвовала в борьбе с нацизмом — очевидно, на другом фронте. Вы сожалеете об отсутствии России?

ЭРИК ЗЕММУР, глава партии «Реконкиста»: Слушайте, мне кажется, Россию приглашали 10 лет назад, а потом перестали, потому что, как вы сказали, она сражалась на другом фронте. Всё зависит от того, чему мы отдаём предпочтение: почтить память солдат, которые освободили Францию, и тогда Россия не нужна, или пригласить всех союзников по борьбе с нацистской Германией, и тогда Россия должна занимать почётное место, потому что именно она сокрушила германскую военную машину, которая в то время была лучшей армией в мире. Нельзя никогда забывать, что именно Россия сокрушила германскую военную машину, а потом только во Франции высадились американцы и освободили всю западную Европу.

Вот, я думаю, что это разные вещи. Конечно, необходимо воздать должное американским солдатам, которые погибли ради нас и нашего освобождения. Однако нужно всё же помнить, что американцы, как бы так сказать, навёрстывали упущенное из-за того, что не сдержали своё обещание, данное 1918 году, — обещание вновь помочь, если на нас нападёт Германия. К сожалению, в 1940 году, несмотря на просьбы о помощи со стороны Франции, они её не оказали.

Дата выхода в эфир 07 июня 2024 года.