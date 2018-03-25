Welt: немецкие демократы против отмены антироссийских санкций Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер не считает уместной отмену санкций в отношении России. В интервью немецкой газете Die Welt он дистанцировался от требований вице-председателя СвДП Вольфганга Кубики о снятии штрафных мер с Москвы и призвал страны НАТО быть готовыми к наращиванию вооружений в ответ на развитие российской военной техники. 25 марта 2018 Die Welt

Die Welt: премьер Болгарии с теплом вспомнил о холодной войне — раньше были хоть какие-то правила Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов опасается, что на следующей неделе конфликт с Россией из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля серьёзно обострится. Он считает, что многие страны ЕС отзовут своих послов. В мире сложилась более «жёсткая ситуация, чем в годы холодной войны», передаёт его слова Die Welt. 24 марта 2018 Die Welt

Die Welt: это успех — Брюссель отозвал посла ЕС из Москвы На саммите в Брюсселе ЕС «демонстративно» встал на сторону британцев и отозвал для консультаций своего посла из Москвы, сообщает Die Welt. Участники встречи на высшем уровне не нашли «другого правдоподобного объяснения» и возложили на Россию ответственность за покушение в Солсбери. «Единодушное заявление» 28 государств Евросоюза — это не что иное, как дипломатический успех Лондона, констатирует немецкое издание. 23 марта 2018 Die Welt

Die Welt подключила Энгельса к борьбе с «постоянным вмешательством» России Проявить солидарность и ответить на «постоянное вмешательство» Москвы — вот что должен сделать Запад, пишет Die Welt. Полистав труды Фридриха Энгельса и ознакомившись с целым рядом его «пророческих слов», журналист немецкой газеты констатировал: сегодня Россия, как и в конце XIX века, якобы пытается «завоевать географические позиции, которые обеспечили бы ей господство над Европой». 22 марта 2018 Die Welt

Die Welt: новый глава МИД Германии встал на сторону критиков Москвы В одном из своих первых выступлений в должности нового главы внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас раскритиковал Кремль, сообщает Die Welt. Он сказал, что отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля может поспособствовать дальнейшему отчуждению Берлина и Москвы, а также «закрутить опасную спираль негатива». 22 марта 2018 Die Welt

Немецкий политик: Берлину следует стремиться к разрядке с Россией, а не «залегать на дно» Между Россией и Германией наблюдается «недоверие и отчуждение», которые усиливают нестабильность, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в поздравительном письме Владимиру Путину по случаю его победы на президентских выборах. В свою очередь, лидер региональной группы партии ХСС Александр Добриндт отметил, что Берлин должен быть готов использовать возможность для разрядки, а не «залегать на дно на шесть лет или переходить к конфронтации с Россией». 20 марта 2018 Die Welt

Welt: после выборов Путин продолжит «курс на конфронтацию с Западом» После президентских выборов от Владимира Путина «не ждут сюрпризов во внешней политике», пишет Die Welt. Глава Кремля продолжит «курс на конфронтацию» с Западом, так как для него конфликты на Украине и в Сирии стали «ресурсом власти» и «помогают отвлекать внимание от внутриполитических проблем» России, добавляет издание. 20 марта 2018 Die Welt

Welt: большинство немцев выступили за сближение с Россией Большинство жителей Германии высказались за сближение с Россией, сообщает Die Welt, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения. При этом наиболее пророссийски оказались настроены жители востока страны и, в частности, сторонники партии «Альтернатива для Германии», добавляет издание. 18 марта 2018 Die Welt

Welt: Порошенко попросил у Запада «голубых касок» и бойкота ЧМ-2018 Украинский президент обратился к новому правительству Германии с просьбой поддержать инициативу по отправке «голубых касок» ООН в Донбасс, сообщает немецкая газета Die Welt. Также Порошенко потребовал, чтобы Запад ужесточил санкции в отношении Москвы, и призвал к бойкоту чемпионата мира по футболу в России. 17 марта 2018 Die Welt

Die Welt: сенаторы призывают Трампа помешать газовой монополии Москвы в Европе Сенаторы США обратились к Белому дому с письмом, в котором призвали «всеми средствами» помешать строительству «Северного потока — 2» путём введения санкций против участвующих в проекте компаний, сообщает Die Welt. По их мнению, реализация проекта приведёт к «почти монополии» России на европейском газовом рынке, а также «развяжет руки» Кремлю на Украине, в Польше и Прибалтике. 17 марта 2018 Die Welt