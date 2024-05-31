Welt: Шольц исключил создание «бесполетной зоны» и отправку солдат на Украину

20:35
Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки
Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки.
20:32
Винер рассказала, почему некоторые атлеты боятся приезжать на Игры БРИКС
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, почему часть спортсменов боятся ехать в Россию для участия в предстоящих Играх БРИКС.
20:32
В Москве ликвидировали открытое горение в реконструируемом здании
В пресс-службе столичного главка МЧС России заявили о ликвидации открытого горения в реконструируемом здании.
20:22
Сильный дождь привёл к затоплению части районов Москвы
Часть районов Москвы затопило из-за сильного ливня с градом.
20:21
Глава IIHF заявил, что не только в Финляндии недовольны рейтингом сборной России
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф поделился мнением о рейтинге сборной России, которая, несмотря на отстранение, смогла подняться на вторую строчку.
20:21
МИД: Польша готова обучить подразделение из проживающих в стране украинцев
Польские власти готовы обучить военному делу проживающих в стране украинцев, которые подлежат призыву в вооружённые силы.
20:19
СДЭК восстановил большую часть функций сервиса
В пресс-службе компании СДЭК заявили о восстановлении большей части функций сервиса.
20:10
МИД Турции: участие НАТО в конфликте на Украине принесёт с собой новые кризисы
Участие НАТО в конфликте на Украине чревато новыми кризисами, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
20:04
Инструктор Моряхин рассказал о признаках плохого преподавателя автошколы
Автоинструктор, блогер Сергей Моряхин рассказал, как распознать плохого преподавателя автошколы.
20:03
Премьер Грузии: финансируемые США НПО пытались совершить «революции» в стране
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что финансируемые американцами НПО пытались совершить «революции» в стране.
20:00
Женщина погибла на западе Донецка при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница погибла в посёлке Александровка на западе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ.
19:59
На севере Москвы построят новые объекты в рамках программы КРТ
На территории бывшей промзоны «Вагоноремонт» на севере Москвы построят новые объекты в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
19:58
Восьмилетняя девочка в Ростовской области случайно подожгла квартиру соседей
В МЧС России рассказали, что в Ростовской области восьмилетняя девочка случайно подожгла квартиру соседей, кидая с балкона горящую бумагу.
19:58
Чернышенко заявил, что участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран.
19:51
Сад Мариинского дворца в Петербурге откроется для посещения 1 июня
Сад Мариинского дворца в Санкт-Петербурге откроется для посещения в субботу, 1 июня.
19:49
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 26 февраля
Индекс Мосбиржи на вечерней торговой сессии опустился ниже 3200 пунктов впервые с 26 февраля.
19:44
Московские компании разрабатывают новые решения в области лабораторного оборудования
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичные компании разрабатывают новые решения в области лабораторного оборудования.
19:43
Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины
Сирены воздушной тревоги сработали в девяти украинских областях.
19:40
Политолог: Зеленский не имеет никаких легитимных оснований занимать должность
Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе c RT отметил, что согласно Конституции Украина является президентско-парламентской республикой.
19:39
Потапова обыграла Ван в матче третьего круга «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла китаянку Синьюй Ван в матче Открытого чемпионата Франции.
19:37
Россияне назвали велосипеды и ролики главной альтернативой гаджетам для детей
Согласно новому исследованию, главной альтернативой гаджетам для детей родители считают велосипеды, беговелы, скейтборды и ролики. Такой ответ выбрали 41% респондентов.
19:36
В Одессе произошёл взрыв
В Одессе на юге Украины произошёл взрыв. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
19:30
В Самарской области при опрокидывании автомобиля пострадали пять человек
Автомобиль Chevrolet Cobalt опрокинулся на трассе в Большеглушицком районе Самарской области. В результате ДТП пострадали пять человек.
19:29
Площадь пожара в лесничестве Ростовской области выросла до 52 га
Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что площадь пожара в лесничестве Ростовской области выросла до 52 га.
19:28
Специалист Рощин: кондиционер нужно чистить ежегодно
Техник компании «Климат Лето» Алексей Рощин рассказал, как правильно ухаживать за кондиционером.
19:27
Немков проведёт поединок против экс-бойца UFC Гамзатова на турнире «Наше Дело 84»
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вадим Немков сразится с Шамилем Гамзатовым на турнире «Наше Дело 84» в Санкт-Петербурге.
19:23
Один человек погиб и шестеро пострадали во время урагана в Черкесске
Один человек погиб и шестеро получили травмы во время урагана в Черкесске. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
19:19
В СЖР назвали неприемлемыми угрозы от Фонда Клуни в адрес журналистов России
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв назвал неприемлемыми угрозы в адрес российских журналистов со стороны Фонда Клуни.
19:14
Дмитриева — о поведении Рублёва: он не в состоянии совладать с нервами
Заслуженный мастер спорта СССР Анна Дмитриева прокомментировала поведение Андрея Рублёва, который сегодня не сумел пробиться в четвёртый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису.
19:11
На Кубани завели дело после гибели подростка, употребившего метадон
Уголовное дело возбуждено на Кубани после гибели 16-летнего подростка, который употребил метадон и скончался в больнице.
19:09
Дело иноагента Зыгаря о фейках об армии поступило в суд в Москве
Уголовное дело о фейках о ВС России в отношении иностранного агента Михаила Зыгаря* поступило в Басманный суд Москвы.
19:07
Карякин — об исключении из рейтинга FIDE: не обращаю на него внимания
Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который отсутствует в рейтинге FIDE за июнь, рассказал, почему его исключили из него.
18:59
Врач Пхакадзе посоветовала показать ребёнка стоматологу с появлением первого зуба
Детский стоматолог клиники «Дентал Фэнтези» Нино Пхакадзе заявила, что первый раз стоит показать ребёнка специалисту с появлением первого зуба.
18:57
Глава МИД Литвы не исключил, что ВСУ могут нанести удары по Белоруссии
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис не исключил, что ВСУ могут нанести удары по территории Белоруссии.
18:57
Депутат Рады: французские военные инструкторы уже направляются на Украину
Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что первая группа французских военных инструкторов уже направляется на Украину.
18:53
Фетисов — о россиянах на Олимпиаде: постоянно оглядываться, терпеть эти унижения
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал желание некоторых российских спортсменов принять участие в летних парижских Играх.
18:53
В МГПУ высказались за регламентирование использования ИИ при написании дипломов
Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ), бывший заместитель министра образования России Игорь Реморенко высказался за регламентирование использования искусственного интеллекта при написании дипломов.
18:47
Дворцовый мост разведут под музыку в ночь на 1 июня
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку в ночь на субботу, 1 июня.
18:43
Крамаренко заявила, что для неё важны Игры БРИКС
Российская гимнастка Лала Крамаренко поделилась ожиданиями от предстоящих в России Игр БРИКС.
18:42
Меркурис: ВСУ оказались в западне сразу на двух направлениях
Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что военные ВСУ оказались в западне сразу на двух направлениях.
18:40
Около 40% туристов приезжают в Москву с семьёй
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов рассказал о туристических перспективах столицы.
18:37
Суд в Москве освободил основателя «Тануки» Орлова от уголовной ответственности
Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности основателя «Тануки» Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба.
18:35
В Анапе заявили о готовности города к курортному сезону
Вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк заявил, что инфраструктура города готова к приёму туристов.
18:29
В Херсоне прогремели взрывы
Назначенный Киевом чиновник Роман Мрочко заявил, что во временно подконтрольном ВСУ российском городе Херсоне произошли взрывы.
18:29
Врач Шишонин: при проблемах с позвоночником желательно больше ходить
Врач, специалист по биомеханике движений Александр Шишонин выразил мнение, что при проблемах с суставами и позвоночником желательно больше ходить.
18:28
Канарейкин считает, что сборная России по хоккею дошла бы минимум до полуфинала ЧМ
Российский тренер Фёдор Канарейкин поделился мнением о потенциальном участии сборной России на чемпионате мира по хоккею в случае её допуска.
18:23
СПЧ: власти Латвии готовят к депортации более 800 российских пенсионеров
Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, заявил член СПЧ Кирилл Вышинский.
18:23
«Военная хроника»: в сторону Румынии вылетел самолёт-разведчик P-8A Poseidon
«Военная хроника» заявила, что с авиабазы на Крите в сторону Румынии вылетел американский самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon.
18:21
В Нижегородской области восемь фильмов и сериалов снимут в 2024 году
В Министерстве культуры Нижегородской области сообщили, что к концу текущего года в регионе завершатся съёмки восьми фильмов, сериалов и шоу.
18:20
РАР аннулировало сообщение о частичной мобилизации в Польше после публикации
Польское агентство PAP опубликовало заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о начале частичной мобилизации в стране, но затем удалило его.