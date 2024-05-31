Welt: Шольц исключил создание «бесполетной зоны» и отправку солдат на Украину

В то время как Германия выделяет Украине очередной пакет военной помощи, канцлер страны Олаф Шольц заявляет, что не допустит отправки немецких военнослужащих на украинскую территорию. По его словам, Германия также выступит против создания бесполетной зоны над Украиной, так как это означало бы войну с Россией.

Как сообщает Welt, канцлер Германии Олаф Шольц исключил размещение немецких солдат на Украине и участие в бесполетной зоне. «Мы не хотим идти туда с нашими солдатами», - сказал канцлер на собрании граждан Thüringer Allgemeine в Эрфурте. Это касается и «опрометчивого» предложения о бесполетной зоне. Это означает лишь то, что вы должны сбивать самолеты другой нации своими самолетами. «Значит, вы воюете», - рассудил Шольц. Однако нельзя допустить, чтобы между НАТО и Россией началась война. «Канцлер Германии очень четко высказывается по этому вопросу», - заверил он.

Политик из СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выступает за то, чтобы позволить Украине атаковать позиции в России оружием, поставленным союзниками. «Украине надо позволить не только отражать российские ракеты над своей территорией, но и затруднять их запуск – в том числе, тем оружием, которое мы поставляем», - заявила Штрак-Циммерманн.

Тем временем министр обороны Германии Писториус во время тайного визита в Одессу пообещал Украине пакет военной помощи на €500 млн. По его словам, пакет включает в себя большое количество ракет для ЗРК средней дальности Iris-T SLM и меньшее количество ракет SLS малой дальности. Кроме того, речь идет о беспилотниках для разведки и ведения боевых действий в Черном море, а также о крайне необходимых запчастях, таких как сменные стволы для артиллерийских систем и двигатели для танков Leopard. Также будет предоставлен один миллион патронов к стрелковому оружию. С 2025 года последует поставка 18 колесных гаубиц новейшей конструкции.