Миршаймер: переговоры по Украине без России — это смехотворно

Проводить переговоры по Украине без России - это смехотворно и несерьёзно, считает политолог-международник Джон Миршаймер. По его мнению, только обговаривая соглашение лицом к лицу, Москва и Киев могут добиться успеха.
ДЖОН МИРШАЙМЕР, политолог-международник, профессор Чикагского университета:
Это несерьёзно. Если хочешь конструктивных мирных переговоров, если хочешь попытаться урегулировать этот военный конфликт, необходимо, чтобы украинцы напрямую говорили с русскими.
Нужно помнить, что сразу же после начала военных действий в феврале 2022 года российско-украинские переговоры шли в Стамбуле, а также через посредство израильского премьер-министра (на тот момент — Нафтали Беннета).
Итак, был диалог по двум каналам, и были существенные подвижки. Но это показывает, что украинцы и русские должны лицом к лицу обговаривать соглашение, которое будет приемлемым для обеих сторон.
Идея, что можно проводить мирные переговоры в Швейцарии без участия России, смехотворна.
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