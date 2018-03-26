Standard: отношения Европы и Турции движутся вспять — по вине Анкары К изумлению европейцев, отношения между ЕС и Анкарой уже не развиваются, а движутся в обратном направлении, пишет австрийская газета Der Standard. Эрдоган слишком авторитарен и непредсказуем для Европы, и интересы Турции не находят там поддержки — однако винить за это Анкаре следует только себя, считает автор статьи. 26 марта 2018 Der Standard

Der Standard рассказал гостям ЧМ-2018, как хорошо провести время в Москве Футбольные болельщики не должны пропустить Чемпионат мира, который впервые пройдёт в России. Австрийская газета Der Standard рассказывает, где лучше жить и куда сходить поесть в Москве. Россияне — хорошие хозяева, и настроение у гостей чемпионата наверняка будет на высоте, уверен корреспондент издания Андре Баллин. 9 марта 2018 Der Standard

Der Standard: вместо экономического роста россиян кормят международными успехами В России надежды на прогресс, присутствие которых ещё ощущалось в первые два президентских срока Владимира Путина, уничтожены в корне, пишет Der Standard. Что же касается «эффективной компенсации» — «впечатляющего» возвращения Москвы на международную арену, — то и оно «(в очередной раз) может вернуться бумерангом из-за слабой экономической базы», считает автор статьи Ханс-Йоахим Шпангер. 9 февраля 2018 Der Standard

Der Standard: в России Greenpeace одержала «очень маленькую победу» над нефтяными концернами В начале января случилось то, чего Greenpeace добивалась на протяжении десятилетий, пишет Der Standard. Несмотря на «сопротивление крупных концернов», в России всё же приняли решение о создании нового заповедника «Ладожские шхеры». Впрочем, как заявил в интервью австрийской газете представитель организации Андрей Петров, особо охраняемая природная зона «будет очень маленькой». 27 января 2018 Der Standard

Меркель: близость Австрии с Россией угрожает сотрудничеству западных спецслужб Близость Австрийской партии свободы с Россией может затруднить сотрудничество спецслужб западных стран, пишет газета Der Standard. Ангела Меркель выразила беспокойство по этому поводу в связи с повышением влияния партии в правительстве, однако канцлер Австрии Себастьян Курц считает подобные опасения беспочвенными. По его словам, Вена не распространяет секретную информацию и не давала повода её в этом подозревать. 21 января 2018 Der Standard

Der Standard: Польша ведёт «кампанию по очистке» от коммунистического прошлого В Польше активно проводят «декоммунизацию», сообщает Der Standard. Власти страны переименовывают улицы, а также собираются преподавать в школах «правильную историю». Причём «кампания по очистке» от красного прошлого коснулась даже польских партизан, воевавших против немецких оккупантов, отмечает издание. 4 января 2018 Der Standard

Шрёдер: работа в «Роснефти» увлекательна и без денег Работа в «Роснефти» интересна не деньгами, и её можно было бы выполнять «безвозмездно», заявил экс-канцлер Германии и нынешний глава совета директоров нефтяного концерна Герхард Шрёдер. Он «доверяет Владимиру Путину» и убеждён в том, что санкции ЕС против России «когда-нибудь отменят», подчеркнул немецкий политик. 22 декабря 2017 Der Standard

Der Standard: решение Трампа по Иерусалиму усилит позиции Кремля Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, сообщает Der Standard. И своим поспешным решением он не только спровоцировал беспорядки в арабской стране, но и запустил цепную реакцию, которая в результате приведёт к усилению геополитического влияния России, полагает автор статьи. 10 декабря 2017 Der Standard

Standard: в возможном конфликте Израиля и Ирана Москве уготована роль «посредника» Столкновения между Израилем и проиранской «Хезболлой» могут привести к новому вооружённому конфликту в Сирии, пишет Der Standard. В случае конфронтации Россия, держащая «бразды правления» в Сирии и поддерживающая хорошие отношения и с Тегераном, и с Тель-Авивом, может попытаться выступить посредником или же «передать эту задачу другим», отмечает издание. 3 ноября 2017 Der Standard

Standard: век прошёл, а спрос на ложь «профессиональных заговорщиков» всё не утихнет На протяжении десятилетий в Советском Союзе не только закрывали глаза на ложь о превосходстве социализма, о славной советской системе, о рае для рабочих, но и «отчаянно её защищали», пишет Der Standard. Поразительно, однако, то, что спустя 100 лет после Октябрьской революции немало людей продолжают охотно в неё верить, недоумевает автор статьи Ханс Раушер. 29 октября 2017 Der Standard