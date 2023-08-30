Согласно опросам, на парламентских выборах в Словакии все шансы на уверенную победу имеет партия «Курс — социальная демократия» бывшего премьера Роберта Фицо — и это хорошая новость для Москвы, отмечает австрийская газета Der Standard. По прогнозам, партия Фицо наберёт около 20% голосов, поэтому велика вероятность, что он станет главой правительства Словакии в четвёртый раз и заставит страну свернуть с её прозападного курса.

Всё, что уменьшает поддержку Киева в Европе, для России хорошая новость. Не последнюю роль здесь может сыграть Словакия, в которой уже через месяц будет избран новый парламент, отмечает австрийская газета Der Standard.

Согласно опросам, на уверенную победу на выборах 30 сентября может рассчитывать левопопулистская партия бывшего премьера Роберта Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer). По прогнозам, она наберёт около 20% голосов. Конечно, это ещё не подавляющее большинство, однако сопутствующие обстоятельства говорят о том, что у Фицо есть все шансы стать главой правительства в четвёртый раз, подчёркивает издание.

В пользу Фицо говорит, к примеру, левая партия «Голос — социальная демократия» (Hlas), отколовшаяся от Smer и возглавляемая Петером Пеллегрини, который ранее также занимал пост премьер-министра Словакии. По результатам опросов она набирает чуть менее 15% и может создать коалицию с партией Фицо.

Кроме того, четыре консервативные и праволиберальные партии, которые в последний раз формировали правительство, не уверены в своём возвращении в парламент: в лучшем случае они будут близки к пятипроцентному барьеру. Если же они потерпят неудачу, то коалиция под руководством Фицо сможет получить парламентское большинство даже с относительно скромным результатом.

В настоящее время достаточно надёжным противовесом для Smer представляется только леволиберальная партия «Прогрессивная Словакия», которая, по опросам, набирает около 15% и, таким образом, находится на одном уровне с «Голосом», сообщается в статье.

В прошлом Фицо неоднократно выступал против поддержки Киева. Когда в апреле 2022 года тогдашнее праволиберальное правительство Эдуарда Хегера передало Украине зенитно-ракетный комплекс С-300, Фицо назвал премьер-министра и президента Зузану Чапутову «нелепыми американскими фигурами», которые втянут Словакию в войну. Также он решительно отверг военное соглашение между Словакией как страной ЕС и НАТО и США, которое было заключено ещё в начале февраля 2022 года.

Как напоминает Der Standard, вскоре после разделения Чехословакии в начале 1993 года курс Словакии стал несколько неустойчивым. Тогдашний премьер-министр Владимир Мечьяр проводил активную национал-популистскую политику. Когда в 1999 году три других государства Вышеградской группы — Чехия, Польша и Венгрия — вступили в НАТО, Словакия осталась в «зале ожидания», и только в 2004 году она тоже стала членом трансатлантического оборонного альянса.

С другой стороны, Словакия — единственное из четырёх вышеградских государств, которое уже ввело евро. Это произошло в 2009 году, во времена первого правительства Фицо, которое на тот момент оказалось более расположенным к интеграции в ЕС, чем многие его партнёры в соседних странах.

Последний срок Фицо на посту премьер-министра Словакии завершился в марте 2018 года, вскоре после того, как были застрелены журналист-расследователь Ян Куциак и его невеста Мартина Кушнирова. Преступники, как и их предполагаемый заказчик, были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, однако до сих пор неясно, все ли виновные понесли наказание.

Куциак часто расследовал коррупцию на политической арене. Широкое протестное движение после его гибели вынудило Фицо уйти в отставку, и его сменил Петер Пеллегрини, тогда ещё политик партии Smer. В результате выборов 2020 года возникла праволиберальная коалиция, которая распалась в мае этого года после внутреннего правительственного кризиса.

С тех пор Братиславой управляет кабинет экспертов под руководством временного премьер-министра Одора. В этом также проявляется особенность нынешней избирательной кампании в Словакии, пишет австрийская газета: никто не отстаивает свою позицию, карты полностью перетасованы.

Всё неоднозначно. Совсем недавно страну потрясла борьба за власть в силовых структурах, которые обвиняют друг друга во влиянии на расследования коррупции. В середине августа эта борьба вылилась во временный арест главы службы внутренней разведки SIS. Всё это может пойти на пользу Роберту Фицо, который говорит о «попытках подрывной деятельности» и позиционирует себя в качестве якобы гаранта стабильности, заключает австрийская газета Der Standard.