China Daily: Запад бьётся в истерике по поводу «острой силы» Если раньше за информационными и аналитическими материалами из других стран закрепилось наименование «мягкая сила», то в последнее время на Западе их стали воспринимать как прямую угрозу своему мировому господству, пишет China Daily. Сейчас, когда миллионы людей по всему миру переключаются на RT или CGTN, Запад забился в истерике: русский балет, китайские панды и кубинская сальса внезапно стали для него проявлениями «острой силы». 31 января 2018 China Daily

China Daily: «Новый шёлковый путь» пришёл на север за ямальским газом Благодаря проекту «Ямал-СПГ» Китай теперь сможет намного быстрее получать природный газ, доставляя его вдоль северного побережья России. Этот маршрут станет частью масштабной программы «Новый шёлковый путь», а также послужит примером взаимовыгодного сотрудничества между двумя заинтересованными странами, утверждает China Daily. 11 декабря 2017 China Daily

China Daily: россияне прокладывают путь к здоровью по китайским беговым дорожкам Восточно-китайский город Сямэнь, известный как крупнейший производитель тренажёров в стране, отметил рост экспорта в Россию почти на 50%, пишет China Daily. Как отмечает издание, объём поставок оборудования для фитнеса увеличился не только в Россию, но и другие страны БРИКС. 29 августа 2017 China Daily

China Daily: китайский инвестор «разгонит» экспресс Екатеринбург — Челябинск до 250 км/ч Китайская компания China Railway Group Ltd вложит $2,5 млрд в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском, сообщает China Daily. Как заявил вице-президент компании Чжан Сянь, новый проект ускорит экономическое развитие региона и будет приносить пользу местным жителям. 20 июня 2017 China Daily

China Daily: Китай возрождает Чайный путь до Санкт-Петербурга Помимо нового взгляда на древний Шёлковый путь, китайцы намерены пересмотреть ещё один старинный маршрут, который свяжет Поднебесную, Монголию и Россию. Сегодня Чайный путь, который когда-то шёл из Китая вплоть до самого Санкт-Петербурга, поможет странам углубить сотрудничество в сфере торговли и туризма, пишет China Daily. 24 мая 2017 China Daily

China Daily: россияне стали больше доверять смартфонам из Китая За последний год доля китайских производителей на российском рынке смартфонов ощутимо возросла, сообщает China Daily. По словам издания, это связано с тем, что россияне уже не рассматривают китайские компании как поставщиков исключительно дешёвой техники. 14 марта 2017 China Daily

China Daily: китайский туризм уйдёт под воду с помощью российских учёных При содействии учёных ряда российских исследовательских институтов китайская компания Tianjin Ostar Underwater Vehicles занимается разработкой первой туристической подводной лодки в Поднебесной, пишет China Daily. Как отмечается, субмарина сможет перевозить от 20 до 40 пассажиров и погружаться на глубину до 24 метров. Проектом уже заинтересовались два крупных китайских туроператора. 9 марта 2017 China Daily

China Daily: новую ядерную гонку США могут и не выиграть Провозглашая новую гонку вооружений, избранный президент США Дональд Трамп рискует втянуть в неё больше стран, а это значит — повысить риски для собственного государства, считает China Daily. Теперь, учитывая достаточно плодотворные разработки Пхеньяна, Америка может стать уязвимой даже перед Северной Кореей. Так не лучше ли всем вместе заняться разоружением, предлагает издание. 12 января 2017 China Daily

China Daily: Международные телеканалы информативнее, чем американские кабельные новости США очень любят записывать разные международные телеканалы вроде CCTV или RT в разряд «государственной пропаганды», пишет China Daily. А между тем они постоянно показывают новости со всего мира в отличие от каналов американских, которые интересуются исключительно сплетнями вокруг грядущих выборов. В этой связи их аудитория куда меньше знает о мировых событиях, чем зрители «пропагандистских» каналов, отмечает газета. 20 мая 2016 China Daily

МИД Китая: Уничтожение Су-24 – «потеря» для борьбы с терроризмом Представитель китайского МИД Хун Лей заявил, что китайские специалисты по приглашению российской стороны участвуют в расшифровке «черных ящиков» военного самолета Су-24, сбитого турецкими ВВС. Дипломат также подчеркнул, что это происшествие стало «потерей для международных усилий по борьбе с терроризмом», и призвал все стороны лучше координировать свои действия во избежание повторных «несчастных случаев». 22 декабря 2015 China Daily