Главный бенефициар поставок военной помощи Киеву — это жадный военно-промышленный комплекс США, который работает на всех парах, чтобы заработать деньги на жизнях украинцев, прислуживая политическим целям американской Демократической партии, пишет издание China Daily. Белый дом так активно стремится вооружить Украину, поскольку поставляемое для ВСУ оборудование берётся с арсеналов Пентагона, в то время как выделенные конгрессом деньги будут потрачены для пополнения собственных запасов и перевооружения.

Огромные объёмы военной помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву для противостояния России, уже давно провозглашены администрацией президента США Джо Байдена необходимыми расходами для защиты «свободного мира».

Однако поступившие недавно данные о том, какие штаты получили выгоду от потраченных на вооружение ВСУ миллиардов долларов, обнажают куда менее благородную картину. Как заявил глава Белого дома в октябре, эта военная помощь является «инвестицией на благо США», как в экономическом, так и в стратегическом плане, пишет издание China Daily.

Циркулирующие на Капитолийском холме сведения о распределении военных расходов между штатами являются шагом по склонению большего числа законодателей среди республиканцев поддержать предложение Байдена о предоставлении Киеву дополнительного финансирования. Китайская газета напоминает, что данный пакет помощи на сумму $60 млрд входит в экстренный дополнительный пакет в общем размере $106 млрд, предназначенный также для Израиля и «Индо-Тихоокеанской» стратегии.

По сути, администрация Байдена так активно стремится вооружить Украину, поскольку поставляемое для ВСУ вооружение берётся с арсеналов Пентагона, в то время как выделенные конгрессом деньги будут потрачены для пополнения собственных запасов и перевооружения. Другими словами, те средства, которые законодатели одобряют для вооружения Украины, не идут напрямую в Киев, а используются внутри США. Из $68 млрд военной помощи, одобренной конгрессом с момента начала конфликта в феврале прошлого года, почти 90% пойдёт непосредственно на модернизацию военного потенциала США, подчёркивает автор статьи.

В перечне штатов, которые получат выгоду от поставок военной помощи Украине, есть ещё один значимый момент. Из последних выделенных конгрессом инвестиций на сумму $27 млрд, а также расходов на «закупки боеприпасов и тактических транспортных средств» становится ясно, что компании в четырёх штатах — Аризоне, Пенсильвании, Арканзасе и Висконсине — коллективно получили контракты на общую сумму более $1 млрд за свою продукцию. Ещё $18 млрд контрактов распределены между производственными предприятиями, расположенными более чем в двух десятках других штатов.

Хотя Байден утверждает, что «патриотически настроенные американские рабочие, как и во время Второй мировой войны, создают арсенал демократии и служат делу свободы», ему не следовало притворяться, что он не знает, что и Пенсильвания, и Аризона являются ключевыми колеблющимися штатами в предстоящей в следующем году президентской гонке. Таким «щедрым» жестом Байден надеется на благосклонность этих ключевых штатов и их голоса в его пользу, пишет China Daily.

Украинцы, которые уже давно осознали тот факт, что вооружённый конфликт становится опосредованной войной с целью защиты гегемонии США в Европе и за её пределами, понимают что дело не в «патриотически настроенных американских рабочих», которые создают «арсенал демократии» и «служат делу свободы». Главный бенефициар поставок военной помощи Киеву — это жадный военно-промышленный комплекс США, который работает на всех парах, чтобы заработать деньги на жизнях украинцев, прислуживая политическим целям Демократической партии, резюмирует издание.