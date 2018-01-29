112: забота о «политзаключенных» не даёт Киеву избавиться от российских дипломатов По словам первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, Киев не высылает российских дипломатов по примеру Запада, поскольку это может «навредить украинским политзаключённым». Она также отметила, что дипотношения между двумя странами сведены «к критическому минимуму» и в посольствах остаются лишь несколько рядовых дипломатов и консулы, которые оказывают консульскую поддержку украинским гражданам в России, передаёт «112 Украина». 26 марта 2018 112 Украина

112: Украина пожертвовала крымским флотом ради военного усиления Во время присоединения Крыма к России украинские Военно-морские силы «отдали себя в жертву», чтобы помочь Киеву мобилизовать армию и организовать АТО. Об этом в интервью «112 Украина» поведала помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк. 25 марта 2018 112 Украина

112: Рада разрешила арестовать Надежду Савченко Верховная рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Как передаёт «112 Украина», депутаты также разрешили органам следствия задержать и посадить политика под арест. 22 марта 2018 112 Украина

112: Киев обещает не пускать россиян к голосованию на выборах президента России Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил, что 18 марта украинские власти не допустят россиян на избирательные участки, расположенные в дипмиссиях России на территории Украины. Как уточняет «112 Украина», вызвано это тем, что Москва проигнорировала требование Киева не проводить выборы президента России в Крыму. 17 марта 2018 112 Украина

112: украинцы негативно относятся к акциям протеста Михаила Саакашвили Более половины украинцев негативно относятся к акциям протеста, которые возглавлял Михаил Саакашвили. Как пишет «112 Украина», согласно данным социологического опроса, доля сторонников этих акций была весьма незначительной, а чуть больше четверти опрошенных относились к ним нейтрально. 6 марта 2018 112 Украина

112: пьяный экс-участник АТО забросал соседей гранатами В Киевской области задержали пьяного бывшего участника АТО, который стрелял по соседям из автоматического оружия и бросал в них гранаты. Как передаёт «112 Украина», в результате пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь. 20 февраля 2018 112 Украина

Климкин: Украина продолжает вносить весомый вклад в борьбу с ИГ Глава украинского МИД Павел Климкин рассказал, какой вклад вносит Украина в борьбу с «Исламским государством». Как пишет «112 Украина», Климкин заявил, что Киев принимает активное участие в борьбе с террористами. 14 февраля 2018 112 Украина

112 Украина: в низких пенсиях украинцев обвинили Советский Союз Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал причину, по которой у многих жителей страны сегодня низкие пенсии. Как заявил чиновник в эфире канала «112 Украина», люди, которые имеют полный трудовой стаж, получают маленькую пенсию потому, что во времена Советского Союза получали маленькие заработные платы. 8 февраля 2018 112 Украина

112: актёр Юрий Стоянов попал в базу данных «Миротворца» Российский актёр Юрий Стоянов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Как пишет «112 Украина», актёра внесли в базу из-за посещения «оккупированного Крыма». 8 февраля 2018 112 Украина

112: в США выявили крупнейшее кибермошенничество под руководством украинского хакера Министерство юстиции США сообщило, что в ходе расследования удалось выявить личности хакеров, которые состояли в составе преступной группировки и похитили путём финансовых махинаций более $530 млн. По данным следствия, эта международная группировка была создана украинцем Святославом Бондаренко в 2010 году и состояла из 36 человек, из которых 13 уже арестованы, сообщает «112 Украина». 8 февраля 2018 112 Украина