112: землетрясение в Хорватии нанесло ущерб украинскому посольству

В результате землетрясения в Хорватии здание украинского посольства в стране понесло незначительный ущерб. Как сообщает «112 Украина», пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что, по предварительным данным, среди пострадавших в результате землетрясения украинских граждан нет.
В результате землетрясения, которое произошло в Хорватии 29 декабря, украинское посольство понесло незначительный ущерб. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«По информации посольства Украины в Хорватии, 29 декабря в 60 километрах от Загреба было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,3. Стихийное бедствие было ощутимо по всей стране. В эпицентре землетрясения нанесён значительный ущерб зданиям и коммуникациям. Здание украинского посольства также получило незначительные повреждения. Сотрудники не пострадали», — отметил Николенко.
По его словам, посольство Украины в Хорватии открыло горячую линию для обращений украинцев, которые нуждаются в помощи, находясь на территории этой страны.
Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил в Twitter, что среди пострадавших в результате землетрясения в Петрини, по предварительной информации, украинских граждан нет.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил в Twitter соболезнования гражданам Хорватии, которые потеряли своих близких или пострадали в результате действия стихии.
«Глубоко соболезную нашим хорватским друзьям в связи с мощным землетрясением в 6,3 балла с эпицентром близ города Петриня, который привёл к значительным разрушениям и повреждениям. Мои искренние соболезнования пострадавшим. В эту трагическую минуту Украина вместе с дружественной нам Хорватией», — подчеркнул глава украинского МИД.
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