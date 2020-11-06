HDN: 800 тысяч зданий под снос — турецкие строители оценили надёжность старых зданий в Стамбуле и Измире на случай новых землетрясений
Около 800 тыс. зданий в Стамбуле и Измире, построенных до 1999 года, должны быть снесены, так как могут не устоять в случае серьёзного землетрясения, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на слова председателя турецкой Ассоциации готового смешанного бетона Явуза Ишика.
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