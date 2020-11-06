HDN: 800 тысяч зданий под снос — турецкие строители оценили надёжность старых зданий в Стамбуле и Измире на случай новых землетрясений

Примерно четверть зданий в Стамбуле и треть построек в Измире может не выдержать серьёзного землятресения, сообщает Hürriyet Daily News. По словам председателя турецкой Ассоциации готового смешанного бетона Явуза Ишика, на проведение необходимых работ по перестройке ненадёжных зданий, большая часть из которых школы, больницы и общежития, потребуется примерно $5 млрд.

Около 800 тыс. зданий в Стамбуле и Измире, построенных до 1999 года, должны быть снесены, так как могут не устоять в случае серьёзного землетрясения, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на слова председателя турецкой Ассоциации готового смешанного бетона Явуза Ишика.

По словам Ишика, основная проблема заключается в том, что со временем здания страдают от «фрагментации бетона и коррозии железа». Также множество зданий построено на непрочной почве, а значит предполагает застройку максимум в четыре этажа.

Кроме того, до 1999 года, когда произошло землетрясение в Гёльчуке, в результате которого погибло около 20 тыс. человек, бетона типа С10 было достаточно для строительства зданий. Однако со временем более прочный бетон C20 и C30 стал не только предпочтительным, но и обязательным к использованию при строительстве городских зданий.

Так, до 1999 года были построены треть из 1,2 млн зданий в Измире и четверть из 1,6 млн зданий в Стамбуле. «Большая часть этих зданий — школы, больницы и общежития», — добавил эксперт.

«В Стамбуле каждый четвёртый находится в опасности. То есть под угрозой находятся 1,6 миллиона жизней. Если мы не сможем закончить обновление города до прогнозируемого в Стамбуле землетрясения, мы потеряем треть города», — предупредил Ишик.

Как отмечает Hürriyet Daily News, специалист раскрыл стоимость необходимых работ. По его словам, на это уйдёт порядка $5 млрд, что является неподъёмной для горожан суммой, а значит эвакуация и строительство новых зданий потребует помощи государственной администрации Турции.