France 24: женский бунт — турчанки раскритиковали намерение властей выйти из соглашения против домашнего насилия
В том самом городе, где было подписано это знаковое соглашение, в его защиту на улицы вышли тысячи женщин. Представители правящей партии Турции заявили, что на следующей неделе они примут решение о том, стоит ли выходить из Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин. По мнению этих активисток, соглашение не только необходимо сохранить, но и обеспечить его правильное выполнение.
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