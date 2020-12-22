112: украинский «политический заключённый» возвращается из российской колонии, отсидев за экстремизм

Бывший охранник одиозного экс-главы «Правого сектора» Дмитрия Яроша Александр Шумков, приговорённый в России к четырём годам заключения за организацию экстремистской деятельности, через два дня должен вернуться на Украину. Как передаёт «112 Украина», по словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, «политического заключённого» после освобождения должен встретить украинский консул.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что «украинский политический заключённый» Александр Шумков через два дня должен вернуться на Украину. Как передаёт «112 Украина», об этом Денисова рассказала во время конференции правозащитников «Депутат, помоги пленникам Кремля».

«24 декабря текущего года будет освобождён Шумков Александр, который отбывает наказание в России, в Тверской области. Мы уже договорились, что его будет встречать консул», — заявила Денисова.

Она отметила, что со стороны России нет никаких возражений по поводу его украинского гражданства. По словам Денисовой, Шумкова переведут на временное содержание, и затем нужно будет много сделать, чтобы вернуть его домой, в Одессу.

«Потому нам всем нужно говорить о том, чтобы Шумкова они там не задерживали и отпустили его, чтобы консул сопроводил его на Украину», — добавила омбудсмен.

Она также напомнила, что сейчас «по политическим мотивам Россия преследует 130 украинских граждан, которые являются родителями 186 несовершеннолетних детей».

Денисова также сообщила, что получила ответ от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о возможности посетить украинских заключённых.

Как напоминает канал, 4 декабря 2018 года в России суд приговорил бывшего охранника лидера «Правого сектора*» Дмитрия Яроша Александра Шумкова к четырём годам колонии общего режима за организацию экстремистской деятельности.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).