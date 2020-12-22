112: украинский «политический заключённый» возвращается из российской колонии, отсидев за экстремизм
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что «украинский политический заключённый» Александр Шумков через два дня должен вернуться на Украину. Как передаёт «112 Украина», об этом Денисова рассказала во время конференции правозащитников «Депутат, помоги пленникам Кремля».
«24 декабря текущего года будет освобождён Шумков Александр, который отбывает наказание в России, в Тверской области. Мы уже договорились, что его будет встречать консул», — заявила Денисова.
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