112: Януковичу объявили о подозрении в госизмене из-за «харьковских соглашений»

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене в связи с подписанием так называемых харьковских соглашений в 2010 году. Как сообщает «112 Украина», следователи считают, что экс-президент в сговоре с высшими должностными лицами России помог им вести подрывную деятельность против Украины.

Государственное бюро расследований Украины сообщило бывшему президенту Виктору Януковичу о подозрении в связи с подписанием так называемых харьковских соглашений в 2010 году. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщила пресс-служба офиса украинского гепрокурора.

«Следователями ГБР по согласованию с прокурорами офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему президенту Украины в государственной измене», — говорится в сообщении.

Правоохранители считают, что экс-президент в сговоре с высшими должностными лицами России помог им вести подрывную деятельность против Украины.

«Установлено, что подозреваемый 21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск России и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на природный газ подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом был продлён на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации», — отметили правоохранители.

При этом соглашение, а также заключённые контракты на его выполнение между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» фактически не оказывали никакого снижения цены на природный газ.

В сообщении отмечается, что в результате подписанных экс-президентом так называемых харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооружённых сил России на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины.

Как напоминает канал, 21 апреля 2010 года в Харькове Янукович подписал с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе продлён с 2017-го до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения.

Как указано в самом соглашении, срок пребывания флота увеличен в обмен на удешевление для Украины российского газа путём применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин.

На Украине данные договорённости вызвали возмущение оппозиции, экологов, местных советов и общества в целом. Большинство аналитиков расценили соглашение как противоречащее конституции страны.