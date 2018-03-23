Вести: евроинтеграция грозит оставить украинцев без сала С 2020 года украинским фермерам будет запрещено забивать домашних животных на своих подворьях и продавать их мясо. Как выяснили «Вести», в связи с этим эксперты полагают, что продукты могут резко вырасти в цене и под большой угрозой окажется сало, которое в ближайшие два-три года может быть в дефиците. 23 марта 2018 Вести

Вести: Порошенко поедет на саммит НАТО вопреки позиции Венгрии Несмотря на угрозы Венгрии заблокировать участие украинской стороны в летнем саммите НАТО, Пётр Порошенко всё равно намерен присутствовать на мероприятии. Как пишут «Вести», посол Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что кроме комиссии Украина — НАТО существуют и другие встречи, на которые президент уже приглашён. 21 марта 2018 Вести

«Вести» выяснили, станет ли Святослав Вакарчук украинским Макроном Чем ближе к президентским выборам на Украине, тем чётче вырисовывается список потенциальных кандидатов на участие в гонке, и подтверждением этому является проект «Святослав Вакарчук», который звучит как на международных площадках, так и в СМИ. «Вести» выяснили, каковы шансы музыканта стать «украинским Макроном». 20 марта 2018 Вести

Вести: украинские спортсмены будут бойкотировать все соревнования в России Украинские спортсмены намерены бойкотировать все международные соревнования, которые будут проводиться на территории России. Как пишут «Вести», президент Федерации биатлона Украины Владимир Брындзак заявил, что это решение было принято на государственном уровне. 14 марта 2018 Вести

Вести: известный украинский гимнаст меняет азербайджанское гражданство на российское Известный украинский гимнаст Олег Степко, который ранее выступал за Азербайджан, снова решил сменить гражданство. Как пишут «Вести», теперь спортсмен стоит в очереди на получение российского паспорта, который ему должны выдать в ближайшие дни. 13 марта 2018 Вести

Вести: украинские вареники подорожали почти на 50% Главное национальное блюдо Украины за год подорожало почти наполовину. Как пишут «Вести», украинские вареники с мясом, поджаркой и сметаной за год выросли в цене на 45%. 5 марта 2018 Вести

Вести: Венгрия будет продолжать накалять ситуацию на Западной Украине В Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство Украины, не утихают споры вокруг украинского закона об образовании для нацменьшинств. Как пишут «Вести», приближающиеся выборы в Венгрии интересным образом совпали с растущей активностью венгров на Западной Украине, а политологи не исключают, что ситуация будет только накаляться. 17 февраля 2018 Вести

Вести: украинцы стесняются новых названий своих городов Несмотря на заявления главы украинского Института национальной памяти о практически полной декоммунизации географических названий, населённые пункты со старыми наименованиями остались как на печатных, так и на интернет-картах. Кроме того, как выяснили журналисты «Вестей», сами жители переименованных городов говорят, что к изменениям привыкли, хоть и стесняются их. 14 февраля 2018 Вести

Вести: Венгрия устраивает паспортные облавы на украинцев В Европе начались облавы на украинцев, у которых обнаружилось полученное за взятки второе гражданство. Как сообщают «Вести», в пограничном с Украиной венгерском селе Хайдудорога местная полиция задержала чиновников, которые выдавали украинцам венгерские паспорта, также арестовали самих украинцев, которые незаконно получили документы. 9 февраля 2018 Вести

Вести: ради убежища в Европе украинцы выдают себя за геев и коммунистов В последнее время украинцы всё чаще просят политического убежища за рубежом. Как выяснили журналисты «Вестей», ради убежища в Европе жители Украины готовы идти на хитрость: выдают себя за геев и коммунистов, а также жалуются на преследование со стороны правоохранителей и принудительный призыв в зону АТО. 7 февраля 2018 Вести