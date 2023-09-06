Вести: украинский блогер-миллионник назвала солдат ВСУ «мясом»

Украинский блогер-миллионник Татьяна Коряк назвала украинских военных «мясом» и сказала, что у Украины нет шансов победить Россию. Как пишут «Вести», женщина в социальной сети рассказала подписчикам, что количество солдат ничего не решит, поскольку Киев набирает мужчин без опыта.

Украинский блогер Татьяна Коряк назвала украинских военных «мясом» и сказала, что у Украины нет шансов победить Россию. Как пишут «Вести», женщина в социальной сети отвечала на вопросы подписчиков, но некоторым пользователям не понравился её ответ о пребывании мужчин за границей.

Подписчица написала Татьяне, что больно смотреть, как её ребенок «ежедневно плачет о папе, который на войне, пока другие уезжают». В ответ на это блогер написала, что «другие не должны страдать, если проблемы у неё в жизни».

В следующих ответах Коряк заявила, что если бы была мужчиной, то ни при каких обстоятельствах не взяла бы в руки оружие и не убивала бы других людей: «Это грязные игры, в которые вовлекают нас политики. Если бы все думали, как я, то войны не было бы!»

По её мнению, количество военных ничего не решит, ведь набирают мужчин без опыта. Вместе с тем Татьяна убеждена, что у Украины нет шансов, поэтому призывает к переговорам с Россией.

Как отмечает издание, страница Татьяны Коряк насчитывает более миллиона подписчиков. После опубликованных ответов она закрыла свою страницу. До начала российской спецоперации вместе с семьёй Коряк жила в Харькове, а затем вместе с мужем выехала на Бали — сейчас они живут за границей.