Вести: украинский блогер-миллионник назвала солдат ВСУ «мясом»

21:31
Жилой дом в Донецке сгорел после прилёта кассетного боеприпаса
Жилой дом в Донецке сгорел в результате прилёта кассетного боеприпаса, сообщает РИА Новости.
21:28
Бензема и Салах вошли в список из 30 претендентов на «Золотой мяч»
Француз Карим Бензема из саудовского «Аль-Иттихада» и египтянин Мохаммед Салах из английского «Ливерпуля» вошли в список из 30 претендентов на приз «Золотой мяч» журнала France Football.
21:24
Психолог Арутюнян назвала отличия депрессии от плохого настроения
Психолог Зара Арутюнян рассказала, чем депрессия отличается от плохого настроения.
21:24
Экс-сенатор США Блэк: конфликт на Украине спровоцировали ЦРУ и МИ-6
Бывший член сената американского штата Вирджиния Ричард Блэк выразил уверенность, что украинский конфликт спровоцировали ЦРУ и МИ-6, Россия этого не хотела.
21:20
Богословская назвала «благом» дальнейшее членство Исинбаевой в МОК
Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить Елену Исинбаеву членом комиссии.
21:17
Разгерметизация газопровода произошла в Ленинградской области
Разгерметизация газопровода произошла в Тихвинском районе Ленинградской области, без газа остались 11 промышленных потребителей и 162 дома.
21:11
Ущерб от погромов во Франции в конце июня оценили в €730 млн
Ущерб от массовых беспорядков во Франции, которые прошли в конце июня, оценили в €730 млн. Об этом сообщила французская ассоциация страховщиков.
21:09
В ООН выступили против использования боеприпасов с обеднённым ураном
В ООН сообщили, что выступают против любого использования снарядов с обеднённым ураном. Об этом сообщил заместитель официального представителя Генсека всемирной организации Фархан Хак.
21:07
Белый дом: снаряды с обеднённым ураном не несут радиоактивной угрозы
Передаваемые украинской армии снаряды с обеднённым ураном не несут радиоактивной угрозы, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
21:05
Психоаналитик Смолярчук призвала не платить детям за хорошие оценки
Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук выразила мнение, что плата детям за хорошие оценки может развить у них циничность.
21:04
Sport.cz: Чехия разрешила российским спортсменам выступать на территории страны
Правительство Чехии разрешило спортсменам из России и Белоруссии выступать на территории страны при соблюдении ряда условий.
20:56
WADA назвало претензии к французскому агентству нормальным процессом
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что их претензии к Французскому антидопинговому агентству (AFLD) являются нормальным процессом.
20:55
Иммунолог Жемчугов напомнил о сроках выработки иммунитета после вакцинации от гриппа
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.
20:54
В Семёнове арестован онколог, который поручил колоть пациентам физраствор
В Семёновской ЦРБ оказывают онкобольным полноценную помощь, несмотря на то, что ранее там был задержан сотрудник по подозрению в махинациях с лекарствами.
20:49
В Оренбургской области открыли ещё 66 центров образования «Точка роста»
В Оренбургской области прошло открытие ещё 66 центров образования «Точка роста», созданных по федеральной программе «Современная школа» национального проекта «Образование».
20:44
В Москве обновили цветники ко Дню города
В Москве продолжается подготовка ко Дню города. Так, в столице обновили цветники, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
20:44
Белый дом: танки Abrams вскоре прибудут на Украину
Танки Abrams вскоре прибудут на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
20:44
Байден разочарован тем, что Си Цзиньпин не пообщается с ним на G20
Президент США Джо Байден разочарован тем, что китайский лидер Си Цзиньпин не посетит саммит G20 в Индии и не сможет поговорить с ним.
20:43
Соболенко обыграла Чжэн и вышла в полуфинал US Open
Вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США — 2023.
20:43
Reuters: страны G7 пока не планируют пересматривать лимит цен на нефть из России
Страны G7 в ближайшее время не намерены пересматривать установленный потолок цен на российскую нефть, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
20:43
В ЦБ зафиксировали признаки перегрева рынка ипотеки в II квартале 2023 года
Признаки перегрева рынка ипотеки зафиксированы в II квартале текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России.
20:40
В Москве запустят электробусы на маршруте № 244
На автобусном маршруте № 244 в Москве с 8 сентября запустят электробусы, заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
20:35
В Музее Победы воссоздадут атмосферу Москвы 1940-х годов в честь Дня города
В Музее Победы воссоздадут атмосферу Москвы 1940-х годов 9 и 10 сентября, когда будет отмечаться День города.
20:33
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи армии Украины на $175 млн
Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи для украинской армии на сумму $175 млн.
20:31
«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в матче сезона-2023/24 КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:31
Россия призвала УВКПЧ ООН среагировать на дискриминацию русскоязычных на Украине
Россия призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и его главу Фолькера Тюрка публично отреагировать на дискриминацию русскоязычных на Украине.
20:30
Собянин: Москва стала первой среди городов БРИКС по технологическому развитию
Москва стала первой среди крупнейших городов стран БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, заявил мэр Сергей Собянин.
20:26
США объявили о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном
Соединённые Штаты объявили о поставках на Украину снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.
20:16
В сети появился тизер прощального мультфильма Хаяо Миядзаки
Первый проморолик новой работы знаменитого японского режиссёра Хаяо Миядзаки опубликовали в сети.
20:15
Роналду — о ЧМ-2026: в последние годы я начал думать, что надо жить сегодняшним днём
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не стал утверждать, что обязательно сыграет на чемпионате мира 2026 года.
20:14
В ЦБ ожидают, что прибыль банков России в текущем году превысит 2,4 трлн рублей
Прибыль российских банков по итогам 2023 года ожидается на уровне выше 2,4 трлн рублей. Об этом сообщили в ЦБ России.
20:13
МИД: Россия и Армения будут укреплять военное и политическое сотрудничество
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия и Армения намерены укреплять военное и политическое сотрудничество.
20:07
МИД: Россия и Турция достигли договорённости о поставке 1 млн тонн зерна
Россия и Турция достигли принципиальной договорённости по вопросу поставки 1 млн т зерна, сообщил замглавы российского МИД Александр Грушко.
20:06
Замглавы МИД России: народ Армении достаточно мудр, чтобы не втягиваться в НАТО
Армянский народ достаточно мудр, чтобы не купиться на попытки НАТО втянуть республику в сферу влияния альянса, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
19:54
Тренер хоккейной школы «Витязя» Тараев погиб в зоне СВО
Детский тренер подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев погиб в зоне проведения СВО в возрасте 26 лет.
19:49
Минобороны предлагает ставить осуждённых на особый воинский учёт
Минобороны предложило внести изменение в положение о воинском учёте, которое подразумевает воинский учёт граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях.
19:48
Пентагон уверен в «ответственном» применении ВСУ снарядов с обеднённым ураном
Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединённые Штаты уверены в «ответственном» применении Вооружёнными силами Украины снарядов с обеднённым ураном при их возможной поставке.
19:46
Ульяновская область присоединилась к акции «Сохраним лес»
В Ульяновской области началась всероссийская акция «Сохраним лес».
19:45
В парламенте заявили о вероятной ратификации Арменией Римского статута МУС
Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения, по всей вероятности, ратифицирует Римский статут МУС.
19:42
Журова: россияне не примут участия в большинстве видов спорта на Олимпиаде
Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала слова заместителя министра спорта Алексея Морозова о том, что Россия пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже в большинстве видов спорта.
19:40
В Омской области ожидаются заморозки до -5 °С в ночь на 7 сентября
Синоптики предупредили о первых осенних заморозках в Омской области. В ночь на 7 сентября ожидается +3...+8 °С, в приземистом слое 0...-5 °С. Днём потеплеет до +13...+18 °С.
19:38
Антидопинговые службы Италии подтвердили пропуск фигуристом Грасслем трёх тестов
Служба коммуникаций Национальной антидопинговой организации Италии (NADO Italia) сообщила, что итальянский фигурист Даниэль Грассль пропустил три допинг-теста.
19:38
Число погибших при наводнениях в Болгарии возросло до четырёх
Число погибших в результате наводнений в городе Царево в Болгарии возросло до четырёх, сообщил директор областной полиции города Бургас Эмил Павлов.
19:34
Кулемзин сообщил о гибели мирной жительницы при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района города со стороны Вооружённых сил Украины.
19:32
Подросток погиб в результате ДТП под Волгоградом
15-летний подросток погиб, не справившись с управлением автомобиля ВАЗ-21100, допустив столкновение с иномаркой в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
19:32
В Татарстане выделили на поддержку малого бизнеса 49 млрд рублей
Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на заседании регионального кабмина рассказал о поддержке местных предприятий.
19:29
Суд в Москве продлил арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма
Хамовнический суд Москвы продлил арест режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма.
19:27
Гладков сообщил об обстреле посёлка Уразово со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа.
19:26
В Кировской области 300 тысяч жителей прошли профилактические медосмотры с начала года
В Кировской области 300 тыс. человек прошли профилактические медосмотры с начала 2023 года.
19:21
Bloomberg: ЕС ищет способ получить доход с замороженных российских активов
Чиновники Еврокомиссии ищут законный способ введения налога на непредвиденные доходы, полученные благодаря замороженным в Европе российским активам, пишет Bloomberg со ссылкой на документы ЕС.