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Вести: украинские дипломаты будут угощать партнёров мёдом с минных полей

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Министерство иностранных дел Украины и одна из агропромышленных компаний будут производить мёд, собранный на заминированных полях. Как пишут «Вести», таким образом Киев хочет привлечь к разминированию ещё больше международных партнёров.
Вести: украинские дипломаты будут угощать партнёров мёдом с минных полей
mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины и агропромышленная компания будут производить мёд, собранный на заминированных полях. Как пишут «Вести», таким образом Киев хочет привлечь к разминированию ещё больше международных партнёров.

Предполагается, что дроны засеют территорию, где ещё не производилось разминирование, смесью медоносных трав, с которых пчёлы смогут собрать нектар. Собранный мёд расфасуют, и на встречах и международных визитах украинские дипломаты будут дарить его представителям других стран, чтобы «напоминать о проблеме заминированных территорий, чтобы привлечь к разминированию ещё больше международных партнёров и доноров». 

Для проекта был разработан специальный дизайн ульев, на которых присутствует изображение знака о минной опасности.
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