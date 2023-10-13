Вести: украинские дипломаты будут угощать партнёров мёдом с минных полей

Министерство иностранных дел Украины и одна из агропромышленных компаний будут производить мёд, собранный на заминированных полях. Как пишут «Вести», таким образом Киев хочет привлечь к разминированию ещё больше международных партнёров.

Министерство иностранных дел Украины и агропромышленная компания будут производить мёд, собранный на заминированных полях. Как пишут «Вести», таким образом Киев хочет привлечь к разминированию ещё больше международных партнёров.

Предполагается, что дроны засеют территорию, где ещё не производилось разминирование, смесью медоносных трав, с которых пчёлы смогут собрать нектар. Собранный мёд расфасуют, и на встречах и международных визитах украинские дипломаты будут дарить его представителям других стран, чтобы «напоминать о проблеме заминированных территорий, чтобы привлечь к разминированию ещё больше международных партнёров и доноров».

Для проекта был разработан специальный дизайн ульев, на которых присутствует изображение знака о минной опасности.