Апостроф: власти Украины наконец «дёрнули» Шнура из-за концертов в Крыму После повторного запроса журналистов «Апострофа» СБУ передала в Государственную пограничную службу Украину данные о посещении Крыма Сергеем Шнуровым. Как выяснило издание, до этого момента лидер группы «Ленинград» не находился в списке лиц, которым запрещён въезд на территорию Украины. 15 февраля 2018 Апостроф

Апостроф: исчезновение Крыма в детской игре вызвало негодование украинцев Украинских пользователей социальных сетей возмутило фото настольной игры, где Украина изображена без Крыма. Однако, как пишет «Апостроф», примечательно, что полуостров, по версии авторов данной игры, не входит и в состав России: он просто отсутствует на карте. 9 января 2018 Апостроф

Апостроф: украинцам придётся платить за право работать в Польше С января 2018 года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Как пишет «Апостроф», теперь иностранным работникам нужно будет приобретать платные разрешения на сезонные работы, которые позволят им трудоустроиться в сферах сельского хозяйства, садоводства, туризма и гастрономии. 27 декабря 2017 Апостроф

Украинский военный: захватить Крым даже легче, чем Донбасс Командир батальона украинских добровольцев Владислав Литвин уверен, что Киеву по силам вернуть Крым и для этого даже не потребуется сухопутная операция. В интервью изданию «Апостроф» военный заявил, что с помощью ракетного вооружения Украина уничтожит российские военные объекты прямо со своей территории. А если дойдёт до прямого столкновения, украинских солдат как всегда выручит «ген победителя». 27 октября 2017 Апостроф

Соратник Яроша рассказал «Апострофу» об украинском «гене воина» Командир одного из батальонов вооружённого формирования «Украинская повстанческая армия» Владислав Литвин заявил, что украинцы — прирождённые диверсанты и разведчики. Как рассказал военный в интервью «Апострофу», трудно найти ещё одну нацию, которая бы постоянно находилась в состоянии войны, и именно поэтому в крови у украинцев присутствует «ген воина». 24 октября 2017 Апостроф

Апостроф: украинская звезда отчитала коллег по цеху, «продающих Родину за рубли» Певица Анастасия Приходько резко высказалась об украинских артистах, которые гастролируют в России. Как пишет «Апостроф», Приходько заявила, что её коллеги, поступающие таким образом, «продают родину за рубли». 18 октября 2017 Апостроф

Апостроф: депутат Верховной рады сообщила об усилении охраны резиденции Порошенко Депутат Верховной рады Виктория Войцицкая на своей странице в Facebook сообщила об усилении охраны частной резиденции Петра Порошенко, пишет «Апостроф». По имеющимся данным, к резиденции стягивают силовиков и военную технику. 18 октября 2017 Апостроф

Апостроф: французский актёр пополнил базу «Миротворца» из-за визита в Крым Французский актёр Сами Насери, исполнитель главной роли во всех частях фильма «Такси», попал в базу данных сайта «Миротворец», сообщает «Апостроф». Как отмечает украинское издание, информация об актёре добавлена в раздел «Чистилище» за «сознательное нарушение государственной границы Украины и визит в оккупированный Крым». 1 октября 2017 Апостроф

Апостроф: «Стена» Яценюка на границе Россией обернулась коррупционной ямой Эксперты из Национального антикоррупционного бюро Украины считают, что на стройке проекта «Стена» на границе с Россией чиновники успели украсть из бюджета 16 млн гривен. Как пишет «Апостроф», амбициозный оборонный проект Арсения Яценюка превратился в банальный механизм для разворовывания денег. 14 августа 2017 Апостроф

После скандала с Самойловой Евровидение изменило регламент Европейский вещательный союз внёс в регламент Евровидения ряд изменений после инцидента, связанного с представительницей России Юлией Самойловой, которая не смогла принять участие в конкурсе в Киеве. Как пишет «Апостроф», согласно новым правилам, с 2018 года национальные вещатели не должны будут включать в делегации лиц, которым запрещён въезд в страну, принимающую песенное состязание. 2 августа 2017 Апостроф