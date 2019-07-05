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Апостроф: Украинский депутат пристыдила Зеленского за «столицу» Канады, а сама не знает столицу Голландии

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Украинский депутат Ирина Геращенко пристыдила Владимира Зеленского за то, что в его пресс-службе допустили ошибку, назвав столицей Канады Торонто. Однако, как пишет «Апостроф», при этом сама Геращенко также опростоволосилась, назвав столицей Нидерландов Гаагу.
Апостроф: Украинский депутат пристыдила Зеленского за «столицу» Канады, а сама не знает столицу Голландии
Reuters
В пресс-службе президента Владимира Зеленского допустили ошибку, назвав столицей Канады Торонто. Как передаёт «Апостроф», об этом на своей странице в Facebook написала украинский депутат Ирина Геращенко.
 
«Вниманию пресс-службы президента. Столица Канады — Оттава. НЕ Торонто. Это 5 класс средней школы, урок географии. Негоже, чтобы на сайте президента сутки висела инфо, что Торонто —  это «столица Канады». На самом деле это яркий маркер, новые лица — не всегда компетентные и профессиональные, даже если работали в западных медиа и имеют диплом», —  отметила она.
 
Как отмечает издание, однако при этом сама Геращенко также ошиблась, назвав в следующем посте столицей Нидерландов Гаагу. Политик быстро исправилась, объяснив свою ошибку тем, что правительство и королевская резиденция Нидерландов находятся в Гааге.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Апостроф Украина Европа
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