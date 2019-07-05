Апостроф: Украинский депутат пристыдила Зеленского за «столицу» Канады, а сама не знает столицу Голландии

Украинский депутат Ирина Геращенко пристыдила Владимира Зеленского за то, что в его пресс-службе допустили ошибку, назвав столицей Канады Торонто. Однако, как пишет «Апостроф», при этом сама Геращенко также опростоволосилась, назвав столицей Нидерландов Гаагу.

В пресс-службе президента Владимира Зеленского допустили ошибку, назвав столицей Канады Торонто. Как передаёт «Апостроф», об этом на своей странице в Facebook написала украинский депутат Ирина Геращенко.

«Вниманию пресс-службы президента. Столица Канады — Оттава. НЕ Торонто. Это 5 класс средней школы, урок географии. Негоже, чтобы на сайте президента сутки висела инфо, что Торонто — это «столица Канады». На самом деле это яркий маркер, новые лица — не всегда компетентные и профессиональные, даже если работали в западных медиа и имеют диплом», — отметила она.

Как отмечает издание, однако при этом сама Геращенко также ошиблась, назвав в следующем посте столицей Нидерландов Гаагу. Политик быстро исправилась, объяснив свою ошибку тем, что правительство и королевская резиденция Нидерландов находятся в Гааге.