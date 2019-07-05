Апостроф: Украинский депутат пристыдила Зеленского за «столицу» Канады, а сама не знает столицу Голландии

18:33
Эксперт оценил рекордный рост доли безналичных платежей в России
Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подсчёты ЦБ, согласно которым на начало мая 2019 года доля безналичных расчётов в России достигла рекордного уровня и составила 61%.
18:32
В Подмосковье начали собирать гуманитарную помощь для Иркутской области
В Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщает телеканал «360».
18:31
В Свердловской области завели дело по факту травмирования семимесячного ребёнка
В Свердловской области завели уголовное дело по факту травмирования семимесячного ребёнка, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
18:31
Колокольцев прибыл в Дагестан
Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Дагестан.
18:30
В Екатеринбурге проводят проверку по факту травмирования подростка в результате стрельбы
В Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования подростка в результате стрельбы из пневматического пистолета, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-группу городского УМВД.
18:29
В Татарстане вынесли приговор по делу о смертельном ДТП
В Татарстане вынесли приговор по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева.
18:27
IAAF допустила 37 российских легкоатлетов к международным соревнованиям
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предоставила нейтральный статус 37 российским легкоатлетам.
18:24
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
18:23
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
В МЧС заявили, что на газовой заправке в Новой Москве произошло возгорание.
18:12
Александр Емельяненко может встретиться с экс-бойцом UFC Джонсоном
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может дебютировать в промоушене по кулачным боям Bare Knuckle FC (BKFC) поединком с американцем Энтони Джонсоном.
18:10
ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах
Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
18:02
МО Британии начало проверку из-за секретных документов в мусорном баке
Министерство обороны Великобритании начало проверку по факту обнаружения секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне в мусорном баке в Лондоне.
17:57
Зе Луиш назвал переход в «Порту» исполнением мечты
Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш заявил, что счастлив благодаря своему переходу в «Порту».
17:48
Зеленский высказался по поводу использования русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу использования русского языка в Донбассе.
17:41
Павлюченкова вылетела с турнира смешанных пар на Уимблдоне
Россиянка Анастасия Павлюченкова, выступавшая в миксте с австрийцем Юргеном Мельцером, не сумела выйти во второй круг Уимблдонского турнира для смешанных пар, уступив украинцу Денису Молчанову и представительнице Казахстана Галине Воскобоевой.
17:26
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
17:25
Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
17:22
В ЦИК Украины рассказали о проблемах в связи с повторной жеребьёвкой
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины заявили, что повторная жеребьёвка номеров партий в бюллетенях для парламентских выборов приведёт к тому, что возникнет ситуация, при которой невозможно будет своевременно напечатать необходимое количество листовок и «обеспечить их доставку для проведения голосования».
17:12
«Рубин» арендовал у «Динамо» футболиста Маркова
Казанский «Рубин» объявил о переходе на правах аренды из московского «Динамо» нападающего Евгения Маркова.
17:09
Глава МИД Болгарии намерена совершить визит в Россию в октябре
Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева посетит Россию с визитом в октябре.
17:04
Опубликовано видео с подозреваемым в госизмене помощником полпреда
Появилось видео из здания Лефортовского суда Москвы, где избирали меру пресечения помощнику полпреда президента в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву, подозреваемому в госизмене.
16:59
Хачанов проиграл в матче третьего круга Уимблдона и выбыл из турнира
Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвёртый круг Уимблдона, проиграв испанцу Роберто Баутисте-Агуту.
16:56
МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы
МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.
16:56
В Великобритании фургон въехал в толпу
В британском графстве Дербишир фургон въехал в толпу.
16:51
Семёнов и Лешуков уступили американцам и вылетели с ЧМ по пляжному волейболу
Российские пляжники Константин Семёнов и Илья Лешуков не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в немецком Гамбурге.
16:44
Представитель Зеленского в кабмине рассказал о новом визите миссии МВФ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) может приехать на Украину в августе.
16:41
Парламент Молдавии утвердил отставку главы ЦИК
На заседании в пятницу, 5 июля, парламент Молдавии утвердил отставку главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алины Руссу и двух её коллег, Родики Чуботару и Юрия Чокана.
16:39
Загитова заявила о намерении попробовать себя в модельном бизнесе
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что стала более раскрепощенной, и заявила, что хотела бы попробовать себя в модельном бизнесе.
16:30
Рада не успеет рассмотреть законопроект о противодействии мату
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что украинский парламент текущего созыва не успеет рассмотреть законопроект о запрете нецензурных выражений.
16:23
СМИ: «Ахмат» хочет арендовать игрока «Спартака» Мелкадзе
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» хочет взять в аренду нападающего московского «Спартака» Георгия Мелкадзе.
16:18
Суд арестовал помощника полпреда президента в УФО по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва в рамках уголовного дела о госизмене.
16:17
Байден рассказал о возможности исчезновения НАТО через пять лет
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что НАТО может исчезнуть через пять лет, если нынешний американский лидер Дональд Трамп в результате выборов вновь возглавит Соединённые Штаты.
16:09
«Порту» объявил о переходе Зе Луиша
Португальский «Порту» официально объявил о переходе нападающего Зе Луиша из московского «Спартака».
16:05
В Госдуме прокомментировали заявление Столтенберга по ДРСМД
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир без ДРСМД станет «менее стабильным» для всех.
16:01
Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих.
15:59
Российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил участников основного конкурса
Единственный в России фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил участников основного конкурса, среди которых оказались проекты с участием Тимура Бекмамбетова и Сергея Безрукова.
15:57
Суд отправил под арест пять сотрудников ФСБ по делу о разбое
Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое в особо крупном размере, ещё двоих — под домашний арест.
15:57
Красильников и Стояновский вышли в четвертьфинал ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу над американцами Джейкобом Гиббом и Тэйлором Крэббом в матче 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.
15:49
В Испании сообщили, что «Зенит» заинтересован в футболисте «Реала»
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
15:46
Амстердам не будет проводить Евровидение в 2020 году
Амстердам не сможет провести конкурс «Евровидение» в 2020 году из-за того, что все подходящие для этого площадки уже заняты.
15:38
СМИ: Футболист «Тоттенхэма» Алли потерял сознание на отдыхе из-за алкоголя
Полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Деле Алли потерял сознание на лежаке во время отдыха на греческом острове Миконос.
15:36
ФСБ заподозрила помощника полпреда президента в УФО в госизмене
Подозреваемый в государственной измене Александр Воробьёв, о задержании которого 5 июля сообщила ФСБ, оказался помощником полпреда президента России в Уральском федеральном округе.
15:31
НАТО «в оборонительной манере» отреагирует на несоблюдение ДРСМД
Страны НАТО в ходе заседания Совета Россия — НАТО снова призвали Москву к «полному и проверяемому соблюдению» ДРСМД. Об этом по итогам заседания заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
15:29
МЮ продлил контракт с Перейрой
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с бразильским полузащитником Андреасом Перейрой.
15:17
Дзюба рассказал, чему научился за год после ЧМ-2018
Форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос, чему он научился за год после домашнего чемпионата мира по футболу — 2018.
15:16
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 22
Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22 человек.
15:08
Рогозин: Россия проведёт семь космических запусков в июле
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после успешного пуска ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 мини-спутниками заявил, что Россия запланировала на июль семь космических пусков.
15:08
Суд Москвы отклонил иск бобслеистки Сергеевой к ФМБА
Хорошёвский суд Москвы отклонил иск российской бобслеистки Надежды Сергеевой к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).
15:05
Фестиваль русской музыки Kustendorf Classic откроется 10 июля в этнодеревне Эмира Кустурицы
Фестиваль русской музыки Kustendorf Classic откроется 10 июля в сербской этнодеревне Дрвенград режиссёра Эмира Кустурицы.
15:00
Столтенберг назвал три темы заседания Совета Россия — НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета Россия — НАТО обсуждалось три вопроса, в том числе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).