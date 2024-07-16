New York Post: телефон покушавшегося на Трампа не пролил свет на его мотивы

Следователи так и не смогли объяснить, чем руководствовался Томас Крукс, стрелявший в Дональда Трампа, после изучения его мобильного телефона. Они надеются, что им удастся найти объяснения на ноутбуке преступника, пишет New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Телефон Томаса Крукса не дал следователям чётких объяснений, почему 20-летний парень из пригорода Питтсбурга пытался убить бывшего президента Дональда Трампа. Об этом New York Post сообщили источники в правоохранительных органах.

По информации издания, следователи теперь тщательно изучают ноутбук стрелка в надежде найти подсказки о его мотивах. Ответ на этот вопрос «продолжает ускользать спустя два дня после стрельбы, потрясшей нацию».

Следователям удалось собрать воедино некоторые сведения о передвижениях Крукса перед стрельбой в Пенсильвании. В тот же день он купил 50 патронов и металлическую лестницу, по которой поднялся на крышу завода с прямой видимостью на трибуну Трампа, утверждают источники.

Они также рассказывают, что винтовка, которую использовал стрелок, принадлежала его отцу Мэтью Брайану Круксу. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его сын пропал вместе с одним из примерно 20 единиц оружия, которые он хранил в своём доме.

Во время учёбы Томас Крукс не имел явных политических пристрастий и вёл себя «тихо, как церковная мышь», утверждает школьный психолог Джим Кнапп. Он настаивает, что сверстники не обзывали и не издевались над молодым человеком.