WSJ: Илон Маск планирует выделять «экстраординарные» суммы на поддержку Трампа

Самый богатый человек на планете Илон Маск пообещал ежемесячно выделять $45 млн новому политическому комитету America PAC в поддержку Трампа, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники. Новая организация, созданная в июне, сосредоточится на работе с избирателями в колеблющихся штатах.

Илон Маск собирается ежемесячно выделять около $45 млн политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Новый комитет, о котором идёт речь, называется America PAC. Он уже обзавёлся и другими влиятельными спонсорами, в числе которых Palantir Technologies, бывший посол США в Канаде Келли Крафт с мужем Джо Крафтом, исполнительным директором Альянса производителей угля Resource Partners и другие. Причём некоторые из них тесно связаны с Илоном Маском.

Демократы всегда проводили очень активные кампании, особенно в колеблющихся штатах. Команда Трампа взяла это на вооружение и в прошлом месяце сформировала America PAC. По информации WSJ, организация сосредоточена прежде всего на работе именно в колеблющихся штатах. Комитет уже нанял сотни сотрудников, которые занимаются регистрация избирателей, проводят с ними беседы, убеждая их голосовать досрочно и запрашивать бюллетени по почте.

Американский предприниматель Илон Маск с состоянием, превышающим $250 млрд, является самым богатым человеком в мире. Но и сумма, которую он собирается выделять для America PAC, также экстраординарная, отмечает издание. Тем не менее, на данный момент самым крупным из известных пожертвований стали $50 млн от правнука банкира Томаса Меллона, переданные организации Super PAC, поддерживающей Трампа.

Издание напоминает, что ещё в марте Маск заявлял, что не будет оказывать финансовую поддержку ни одному из кандидатов в президенты. Однако с тех пор миллиардер сблизился с Трампом, у них установились дружеские отношения. Были предположения, что Илону Маску, возможно, даже будет предложена какая-то роль в новой администрации, однако предприниматель опроверг эту информацию.

Ранее издание сообщало, что Илон Маск помогал организовать основанный на данных проект по предотвращению фальсификации результатов голосования, о котором проинформировал Трампа.

Как пишет WSJ со ссылкой на источники, Маск планирует начать свои ежемесячные пожертвования с июля. Ранее ряд СМИ сообщали о намерении предпринимателя спонсировать America PAC, однако о масштабах его финансовых вливаний было не известно.

В субботу Маск официально поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента после попытки покушения на кандидата от республиканцев на митинге в Пенсильвании. «Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление», — приводит WSJ заявление миллиардера в соцсети. «В последний раз, когда у Америки был такой жёсткий кандидат, это был Теодор Рузвельт».